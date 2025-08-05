https://ria.ru/20250805/mirotvorets-2033474752.html

Киев внес в список "Миротворца" четырехлетнего ребенка из России

Киев внес в список "Миротворца" четырехлетнего ребенка из России - РИА Новости, 05.08.2025

Киев внес в список "Миротворца" четырехлетнего ребенка из России

Украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные четырехлетнего гражданина России, обвинив его в сознательных нарушениях при посещении территории... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:31:00+03:00

2025-08-05T14:31:00+03:00

2025-08-05T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные четырехлетнего гражданина России, обвинив его в сознательных нарушениях при посещении территории РФ, которую Киев считает своей, выяснило РИА Новости. Ребенок 2020 года рождения был внесен в базу за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Также размещены сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, предположительно, следовал. Киев уже не впервые размещает личные данные несовершеннолетних в публичном доступе. В понедельник в базу "Миротворца" были внесены двое российских школьников - 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц., чьи имена, адреса и профили в соцсетях оказались в открытом доступе без их согласия. Также в 2021 году сайт опубликовал данные юной журналистки из Луганска Фаины Савенковой. Тогда девочке было 12 лет. Она обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой защитить детей Донбасса. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250327/temnova-2007823386.html

https://ria.ru/20250805/podrostki-2033377381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ростовская область, фаина савенкова, дунья миятович, мария захарова, оон, обсе