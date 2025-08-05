https://ria.ru/20250805/miroshnik-2033403989.html
Мирошник заявил о системном подходе ВСУ к расправам над мирными жителями
Мирошник заявил о системном подходе ВСУ к расправам над мирными жителями - РИА Новости, 05.08.2025
Мирошник заявил о системном подходе ВСУ к расправам над мирными жителями
Факты казней украинскими боевиками мирных жителей при отступлении ВСУ с той или иной территории не единичны, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:12:00+03:00
2025-08-05T10:12:00+03:00
2025-08-05T10:21:00+03:00
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Факты казней украинскими боевиками мирных жителей при отступлении ВСУ с той или иной территории не единичны, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию о том, что в Красноармейске был обнаружен казненный мирный житель.Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что бойцы ВС РФ обнаружили в окрестностях Красноармейска (украинского название - Покровск) казненного мирного жителя."Такие факты (казней мирных жителей со стороны ВСУ - ред.), увы, не единичны. У нас есть свидетельства из Авдеевки, из Часова Яра, из Дзержинска, из Селидово, естественно, многочисленные. Когда Украина относит людей, не желающих эвакуироваться вглубь украинской территории, к "ждунам", чужим, "сепарам" и проводит зачистки гражданского населения", - пояснил Мирошник.Он уточнил, что в большинстве своем такие случаи похожи между собой и имеют ряд характерных признаков."Параметры везде одни и те же. Обычно находят людей с признаками насильственной смерти, как правило, с зафиксированными ногами или руками и выстрелами в упор. Эти акции Украина проводила, покидая территории тех или иных населенных пунктов, за которыми и оставались вот такие страшные находки", - добавил Мирошник.Собеседник агентства считает, что можно уже говорить о каком-то системном подходе со стороны Киева."Страшная находка в Красноармейске лишь подтверждает систему существующую или генерируемую украинским политическим режимом. Они делят свое же население на своих и чужих: своих эвакуируют, чужих, которые настаивают на желании остаться на своей земле, зачищают и расстреливают. Это политика, генерируемая (Владимиром - ред.) Зеленским его окружением и тем политическим режимом, который сегодня является военной диктатурой на территории Украины", - отметил Мирошник.Он подчеркнул, что такие факты не могут оставаться без информирования международного сообщества и понимания о том, как Украина относится даже к своему гражданскому населению, "разделяя их на тех, кто поддерживает военную диктатуру Зеленского, и тех, кто выступает против нее, они их просто расстреливают, убивают вот таким способом".
https://ria.ru/20250805/vsu-2033394551.html
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вооруженные силы украины, красноармейск, украина, россия, родион мирошник, в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Украина, Россия, Родион Мирошник, В мире
Мирошник заявил о системном подходе ВСУ к расправам над мирными жителями
Мирошник: факты казней ВСУ мирных жителей говорят о системном подходе
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Факты казней украинскими боевиками мирных жителей при отступлении ВСУ с той или иной территории не единичны, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию о том, что в Красноармейске был обнаружен казненный мирный житель.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что бойцы ВС РФ обнаружили в окрестностях Красноармейска
(украинского название - Покровск) казненного мирного жителя.
"Такие факты (казней мирных жителей со стороны ВСУ
- ред.), увы, не единичны. У нас есть свидетельства из Авдеевки
, из Часова Яра, из Дзержинска
, из Селидово
, естественно, многочисленные. Когда Украина
относит людей, не желающих эвакуироваться вглубь украинской территории, к "ждунам", чужим, "сепарам" и проводит зачистки гражданского населения", - пояснил Мирошник
.
Он уточнил, что в большинстве своем такие случаи похожи между собой и имеют ряд характерных признаков.
"Параметры везде одни и те же. Обычно находят людей с признаками насильственной смерти, как правило, с зафиксированными ногами или руками и выстрелами в упор. Эти акции Украина проводила, покидая территории тех или иных населенных пунктов, за которыми и оставались вот такие страшные находки", - добавил Мирошник.
Собеседник агентства считает, что можно уже говорить о каком-то системном подходе со стороны Киева
.
"Страшная находка в Красноармейске лишь подтверждает систему существующую или генерируемую украинским политическим режимом. Они делят свое же население на своих и чужих: своих эвакуируют, чужих, которые настаивают на желании остаться на своей земле, зачищают и расстреливают. Это политика, генерируемая (Владимиром - ред.) Зеленским его окружением и тем политическим режимом, который сегодня является военной диктатурой на территории Украины", - отметил Мирошник.
Он подчеркнул, что такие факты не могут оставаться без информирования международного сообщества и понимания о том, как Украина относится даже к своему гражданскому населению, "разделяя их на тех, кто поддерживает военную диктатуру Зеленского, и тех, кто выступает против нее, они их просто расстреливают, убивают вот таким способом".