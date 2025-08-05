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Бугаев заявил о важности телеканала "Машина времени" для образования - РИА Новости, 05.08.2025
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17:14 05.08.2025
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Бугаев заявил о важности телеканала "Машина времени" для образования
Бугаев заявил о важности телеканала "Машина времени" для образования - РИА Новости, 05.08.2025
Бугаев заявил о важности телеканала "Машина времени" для образования
Телеканал "Госфильмофонд. Машина времени" - это важный инструмент в системе образования, формующий уважение к истории страны, заявил первый заместитель министра РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:14:00+03:00
2025-08-05T17:14:00+03:00
общество
россия
москва
александр бугаев
госфильмофонд рф
машина времени
кинопоиск
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал "Госфильмофонд. Машина времени" - это важный инструмент в системе образования, формующий уважение к истории страны, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. "Канал "Машина времени" - это мост, соединяющий поколения, диалог эпох, в котором молодежь находит вдохновение, знания и культурные корни. Это не просто платформа для сохранения исторического наследия, это важный инструмент в системе образования, объединяющий прошлое и настоящее. Он помогает формировать уважение к нашей истории, ценить достижения выдающихся личностей и мотивировать молодое поколение на развитие своих способностей", - сказал Бугаев, чьи слова приводит пресс-служба телеканала "Госфильмофонд. Машина времени". Он отметил, что этот ресурс - неотъемлемая часть современного образовательного пространства, способствующей воспитанию гармонично развитой и ответственной личности, готовой к будущим вызовам. Генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов также добавил, что телеканал напоминает зрителю о великих моментах истории и вдохновляет на новые достижения. "Телеканал, который объединяет в себе архивные киноленты, любимые фильмы многих поколений и хроники ярких спортивных событий, становится не просто вещателем, а хранителем памяти и традиций. Он напоминает нам о великих моментах истории, вдохновляет на новые достижения и дарит зрителям всех возрастов возможность пережить те эмоции, что делают нас единым культурным пространством", - приводит пресс-служба слова Аксенова. В пресс-службе также рассказали, что в честь 45-летия XXII Олимпиады телеканал "Госфильмофонд. Машина времени" запускает специальный ретроспективный проект, благодаря которому, в августе, каждый понедельник в 17.30, зрители смогут "перенестись" в летнюю Москву 1980 года и увидеть на экране лучшие соревнования Олимпийских игр: тяжелую атлетику, баскетбол, академическую греблю, шоссейный и трековый велоспорт, бокс, легкую атлетику. Уточняется, что на экране также представят редкие архивные кадры о подготовке столицы к Олимпийским играм, а также интервью с олимпийскими чемпионами. Проект также представлен в онлайн-кинотеатрах КиноПоиск, KION и Wink.
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общество, россия, москва, александр бугаев, госфильмофонд рф, машина времени, кинопоиск
Общество, Россия, Москва, Александр Бугаев, Госфильмофонд РФ, Машина времени, Кинопоиск
Бугаев заявил о важности телеканала "Машина времени" для образования

Бугаев: телеканал "Госфильмофонд. Машина времени" формирует уважение к истории

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Бугаев
Александр Бугаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Бугаев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал "Госфильмофонд. Машина времени" - это важный инструмент в системе образования, формующий уважение к истории страны, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
"Канал "Машина времени" - это мост, соединяющий поколения, диалог эпох, в котором молодежь находит вдохновение, знания и культурные корни. Это не просто платформа для сохранения исторического наследия, это важный инструмент в системе образования, объединяющий прошлое и настоящее. Он помогает формировать уважение к нашей истории, ценить достижения выдающихся личностей и мотивировать молодое поколение на развитие своих способностей", - сказал Бугаев, чьи слова приводит пресс-служба телеканала "Госфильмофонд. Машина времени".
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Он отметил, что этот ресурс - неотъемлемая часть современного образовательного пространства, способствующей воспитанию гармонично развитой и ответственной личности, готовой к будущим вызовам. Генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов также добавил, что телеканал напоминает зрителю о великих моментах истории и вдохновляет на новые достижения.
"Телеканал, который объединяет в себе архивные киноленты, любимые фильмы многих поколений и хроники ярких спортивных событий, становится не просто вещателем, а хранителем памяти и традиций. Он напоминает нам о великих моментах истории, вдохновляет на новые достижения и дарит зрителям всех возрастов возможность пережить те эмоции, что делают нас единым культурным пространством", - приводит пресс-служба слова Аксенова.
В пресс-службе также рассказали, что в честь 45-летия XXII Олимпиады телеканал "Госфильмофонд. Машина времени" запускает специальный ретроспективный проект, благодаря которому, в августе, каждый понедельник в 17.30, зрители смогут "перенестись" в летнюю Москву 1980 года и увидеть на экране лучшие соревнования Олимпийских игр: тяжелую атлетику, баскетбол, академическую греблю, шоссейный и трековый велоспорт, бокс, легкую атлетику.
Уточняется, что на экране также представят редкие архивные кадры о подготовке столицы к Олимпийским играм, а также интервью с олимпийскими чемпионами. Проект также представлен в онлайн-кинотеатрах КиноПоиск, KION и Wink.
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