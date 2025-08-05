https://ria.ru/20250805/ministr-2033378384.html

Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам

Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам - РИА Новости, 05.08.2025

Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам

Министр транспорта США Шон Даффи пообещал во вторник "огромное" заявление по теме развития беспилотников в стране. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T03:23:00+03:00

2025-08-05T03:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал во вторник "огромное" заявление по теме развития беспилотников в стране. "Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление", - написал он в понедельник по местному времени в социальной сети Х. При этом глава ведомства не уточнил, что именно американские власти планируют представить во вторник. В июле глава Пентагона Пит Хегсет на фоне конкуренции с Россией приказал приложить все усилия по увеличению производства беспилотников и разработке технологий в США, следовало из документов в распоряжении РИА Новости. Министр обороны призвал своих коллег не только привести в исполнение указ президента США Дональда Трампа от 6 июня о поддержке индустрии БПЛА в стране, но и "превзойти все ожидания".

https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014288138.html

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в мире, сша, дональд трамп