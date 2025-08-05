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Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам - РИА Новости, 05.08.2025
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03:23 05.08.2025 (обновлено: 11:03 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ministr-2033378384.html
Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам
Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам - РИА Новости, 05.08.2025
Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам
Министр транспорта США Шон Даффи пообещал во вторник "огромное" заявление по теме развития беспилотников в стране. РИА Новости, 05.08.2025
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал во вторник "огромное" заявление по теме развития беспилотников в стране. "Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление", - написал он в понедельник по местному времени в социальной сети Х. При этом глава ведомства не уточнил, что именно американские власти планируют представить во вторник. В июле глава Пентагона Пит Хегсет на фоне конкуренции с Россией приказал приложить все усилия по увеличению производства беспилотников и разработке технологий в США, следовало из документов в распоряжении РИА Новости. Министр обороны призвал своих коллег не только привести в исполнение указ президента США Дональда Трампа от 6 июня о поддержке индустрии БПЛА в стране, но и "превзойти все ожидания".
https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014288138.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам

Министр транспорта США Даффи пообещал огромное заявление по теме беспилотников

© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst NewspapersСотрудники Venus Aerospace вешают дрон на крыло учебного самолета в Хьюстоне, США
Сотрудники Venus Aerospace вешают дрон на крыло учебного самолета в Хьюстоне, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers
Сотрудники Venus Aerospace вешают дрон на крыло учебного самолета в Хьюстоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал во вторник "огромное" заявление по теме развития беспилотников в стране.
"Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление", - написал он в понедельник по местному времени в социальной сети Х.
При этом глава ведомства не уточнил, что именно американские власти планируют представить во вторник.
В июле глава Пентагона Пит Хегсет на фоне конкуренции с Россией приказал приложить все усилия по увеличению производства беспилотников и разработке технологий в США, следовало из документов в распоряжении РИА Новости.
Министр обороны призвал своих коллег не только привести в исполнение указ президента США Дональда Трампа от 6 июня о поддержке индустрии БПЛА в стране, но и "превзойти все ожидания".
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