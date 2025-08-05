Министр транспорта США пообещал "огромное" заявление по беспилотникам
Министр транспорта США Даффи пообещал огромное заявление по теме беспилотников
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst NewspapersСотрудники Venus Aerospace вешают дрон на крыло учебного самолета в Хьюстоне, США
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers
Сотрудники Venus Aerospace вешают дрон на крыло учебного самолета в Хьюстоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал во вторник "огромное" заявление по теме развития беспилотников в стране.
"Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление", - написал он в понедельник по местному времени в социальной сети Х.
При этом глава ведомства не уточнил, что именно американские власти планируют представить во вторник.
В июле глава Пентагона Пит Хегсет на фоне конкуренции с Россией приказал приложить все усилия по увеличению производства беспилотников и разработке технологий в США, следовало из документов в распоряжении РИА Новости.
Министр обороны призвал своих коллег не только привести в исполнение указ президента США Дональда Трампа от 6 июня о поддержке индустрии БПЛА в стране, но и "превзойти все ожидания".