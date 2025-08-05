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Мэр Вилючинска подал заявление об отставке
Мэр Вилючинска подал заявление об отставке - РИА Новости, 05.08.2025
Мэр Вилючинска подал заявление об отставке
Мэр Вилючинска на Камчатке Игорь Головчак подал заявление о досрочной отставке, сообщил РИА Новости председатель городской думы Василий Шевцов. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:26:00+03:00
2025-08-05T10:26:00+03:00
2025-08-05T10:26:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Мэр Вилючинска на Камчатке Игорь Головчак подал заявление о досрочной отставке, сообщил РИА Новости председатель городской думы Василий Шевцов. "Заявление на отставку принято. Будем действовать в рамках закона. Пока точных дат (когда назначат врио мэра - ред.) нет. Возможно, завтра будет яснее", - сказал собеседник агентства. Во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что по результатам рабочего визита в Вилючинск потребовал отставки мэра Головчака. Он отметил, что ему поступает большое количество жалоб от местных жителей на работу администрации Вилючинска, а после сильнейшего землетрясения количество таких нареканий увеличилось.
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камчатский край, вилючинск, камчатка, владимир солодов, политика
Камчатский край, Вилючинск, Камчатка, Владимир Солодов, Политика
Мэр Вилючинска подал заявление об отставке
Мэр Вилючинска Головчак подал заявление об отставке