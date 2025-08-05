https://ria.ru/20250805/mekhtiev-2033374665.html

Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября

Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2025

Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:05:00+03:00

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эльман мехтиев

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Продолжительность периода охлаждения зависит от суммы займа."Для сумм менее 50 тысяч рублей такой период охлаждения не вводится. Для сумм от 50 до 200 тысяч кредитор должен не выдавать средства 4 часа, а в случае, если кредит предоставляется на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов", – сказал эксперт.Помимо этого, с 1 сентября кредитные организации смогут перечислять деньги только при совпадении персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Это касается, в первую очередь, онлайн-кредитования.

https://realty.ria.ru/20250711/sovfed-2028564255.html

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эльман мехтиев, россия