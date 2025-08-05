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Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2025
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02:05 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/mekhtiev-2033374665.html
Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября
Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2025
Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.08.2025
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2025-08-05T02:05:00+03:00
эльман мехтиев
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Продолжительность периода охлаждения зависит от суммы займа."Для сумм менее 50 тысяч рублей такой период охлаждения не вводится. Для сумм от 50 до 200 тысяч кредитор должен не выдавать средства 4 часа, а в случае, если кредит предоставляется на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов", – сказал эксперт.Помимо этого, с 1 сентября кредитные организации смогут перечислять деньги только при совпадении персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Это касается, в первую очередь, онлайн-кредитования.
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эльман мехтиев, россия
Эльман Мехтиев, Россия
Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября

Мехтиев: с 1 сентября при выдаче кредитов будет действовать период охлаждения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Продолжительность периода охлаждения зависит от суммы займа.
"Для сумм менее 50 тысяч рублей такой период охлаждения не вводится. Для сумм от 50 до 200 тысяч кредитор должен не выдавать средства 4 часа, а в случае, если кредит предоставляется на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов", – сказал эксперт.
Помимо этого, с 1 сентября кредитные организации смогут перечислять деньги только при совпадении персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Это касается, в первую очередь, онлайн-кредитования.
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