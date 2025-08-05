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На заводе УАЗ начали работать роботы-доставщики - РИА Новости, 05.08.2025
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17:57 05.08.2025 (обновлено: 17:59 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mashina-2033539950.html
На заводе УАЗ начали работать роботы-доставщики
На заводе УАЗ начали работать роботы-доставщики - РИА Новости, 05.08.2025
На заводе УАЗ начали работать роботы-доставщики
Автоматизированные роботы доставщики начали работать на "Ульяновском автомобильном заводе" после выхода предприятия из корпоративного отпуска на пятидневную... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:57:00+03:00
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алексей спирин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
соллерс
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автоматизированные роботы доставщики начали работать на "Ульяновском автомобильном заводе" после выхода предприятия из корпоративного отпуска на пятидневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба автомобильной группы "Соллерс". "С этой недели с нами начали работать автоматизированные роботы-доставщики, которые отвозят комплектующие со склада к рабочим постам. Трудятся быстро, точно и безопасно вместе со всеми, по общему пятидневному графику и уже завоевали симпатии наших заводчан", - говорится в официальном сообществе "Соллерса" в ВКонтакте. Как пояснил гендиректор УАЗа Алексей Спирин, автоматизация доставки деталей с центрального склада на сборочный конвейер имеет большое значение для экономии ресурсов и времени на производстве. Он добавил, что до конца этого года на заводе будет внедрено 10 таких роботов. "Ульяновский автомобильный завод" в плановом режиме отправлялся в корпоративный отпуск с 28 июля по 4 августа.
https://ria.ru/20250220/jandeks-2000573826.html
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алексей спирин, ульяновский автомобильный завод (уаз), соллерс, общество
Алексей Спирин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Соллерс, Общество
На заводе УАЗ начали работать роботы-доставщики

Автоматизированные роботы-доставщики начали работать на заводе УАЗ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод)
ОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод) - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод). Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автоматизированные роботы доставщики начали работать на "Ульяновском автомобильном заводе" после выхода предприятия из корпоративного отпуска на пятидневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба автомобильной группы "Соллерс".
"С этой недели с нами начали работать автоматизированные роботы-доставщики, которые отвозят комплектующие со склада к рабочим постам. Трудятся быстро, точно и безопасно вместе со всеми, по общему пятидневному графику и уже завоевали симпатии наших заводчан", - говорится в официальном сообществе "Соллерса" в ВКонтакте.
Как пояснил гендиректор УАЗа Алексей Спирин, автоматизация доставки деталей с центрального склада на сборочный конвейер имеет большое значение для экономии ресурсов и времени на производстве. Он добавил, что до конца этого года на заводе будет внедрено 10 таких роботов.
"Ульяновский автомобильный завод" в плановом режиме отправлялся в корпоративный отпуск с 28 июля по 4 августа.
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Алексей СпиринУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СоллерсОбщество
 
 
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