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Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы
Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы - РИА Новости, 05.08.2025
Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы
Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:38:00+03:00
2025-08-05T04:38:00+03:00
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас Мадуро. "Венесуэла продолжает лидировать в темпах роста в Южной Америке. По итогам первого квартала - рост 9%, во втором квартале - 6,65%. Это позволяет нам оценить предварительный рост реального ВВП в первом полугодии в 7,71%", - сообщил глава государства в эфире своей программы "С Мадуро+". Политик отметил рост налоговых поступлений - на 12,9% за первое полугодие, а также объёмов банковского кредитования, который увеличился на 21,8%. "Экономика оживает, растёт потребление, растёт торговля, появляются ресурсы для инвестиций. Мы идём по пути устойчивого развития", - подчеркнул Мадуро.
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в мире, венесуэла, южная америка, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Южная Америка, Николас Мадуро
Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы
Мадуро: экономика Венесуэлы выросла на 7,71% за первое полугодие 2025 года