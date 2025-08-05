https://ria.ru/20250805/maduro-2033380621.html

Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы

Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы - РИА Новости, 05.08.2025

Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы

Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:38:00+03:00

2025-08-05T04:38:00+03:00

2025-08-05T04:38:00+03:00

в мире

венесуэла

южная америка

николас мадуро

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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас Мадуро. "Венесуэла продолжает лидировать в темпах роста в Южной Америке. По итогам первого квартала - рост 9%, во втором квартале - 6,65%. Это позволяет нам оценить предварительный рост реального ВВП в первом полугодии в 7,71%", - сообщил глава государства в эфире своей программы "С Мадуро+". Политик отметил рост налоговых поступлений - на 12,9% за первое полугодие, а также объёмов банковского кредитования, который увеличился на 21,8%. "Экономика оживает, растёт потребление, растёт торговля, появляются ресурсы для инвестиций. Мы идём по пути устойчивого развития", - подчеркнул Мадуро.

https://ria.ru/20250606/maduro-2021214971.html

венесуэла

южная америка

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в мире, венесуэла, южная америка, николас мадуро