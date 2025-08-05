https://ria.ru/20250805/lukashenko-2033467164.html
Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко
Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.08.2025
Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным вступать в научную гонку с крупными государствами, готовыми тратить огромные финансовые... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:04:00+03:00
2025-08-05T14:04:00+03:00
2025-08-05T14:04:00+03:00
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МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным вступать в научную гонку с крупными государствами, готовыми тратить огромные финансовые средства на исследования, но призывает не отставать по передовым направлениям. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Лукашенко заявил на совещании с рабочей группой по анализу деятельности белорусской Национальной академии наук. "Не нужно, образно говоря, идти всем фронтом, а следует сосредоточить усилия на наиболее перспективных направлениях науки, основываясь на тех научных школах, которые давно есть в стране. Это позволит получать экономический эффект от разработок в ближайшей перспективе. Давайте заниматься тем, на что мы способны", - цитирует пресс-служба слова президента. По его словам, у Белоруссии есть человеческий потенциал. "Мы на перспективу способны ко многому. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютеров, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо. Несколько преувеличенно, но тем не менее: без нефти, газа и огромных полезных ископаемых, дорогостоящих, мы можем развивать другие направления и получать хорошие деньги. Мы обладаем самым важным ресурсом - человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым", - подчеркнул Лукашенко. В числе проблем отечественной науки Лукашенко указал на отставание от других стран по некоторым передовым направлениям. "Надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии, это сейчас на слуху". – заявил он. Лукашенко считает это вопросами не только экономики, но и национальной безопасности. "А если выразиться еще жестче - вопрос будущего нашей страны, нашего народа и вообще нашего выживания", - добавил президент. Как сообщила пресс-служба, рабочая группа по анализу деятельности Академии, которую возглавил председатель комитета госконтроля Василий Герасимов, выявила ряд недостатков. В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032877019.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко
Лукашенко заявил, что лучше не вступать в научную гонку с крупными государствами
МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным вступать в научную гонку с крупными государствами, готовыми тратить огромные финансовые средства на исследования, но призывает не отставать по передовым направлениям.
Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Лукашенко
заявил на совещании с рабочей группой по анализу деятельности белорусской Национальной академии наук.
"Не нужно, образно говоря, идти всем фронтом, а следует сосредоточить усилия на наиболее перспективных направлениях науки, основываясь на тех научных школах, которые давно есть в стране. Это позволит получать экономический эффект от разработок в ближайшей перспективе. Давайте заниматься тем, на что мы способны", - цитирует пресс-служба слова президента.
По его словам, у Белоруссии
есть человеческий потенциал. "Мы на перспективу способны ко многому. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютеров, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо. Несколько преувеличенно, но тем не менее: без нефти, газа и огромных полезных ископаемых, дорогостоящих, мы можем развивать другие направления и получать хорошие деньги. Мы обладаем самым важным ресурсом - человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым", - подчеркнул Лукашенко.
В числе проблем отечественной науки Лукашенко указал на отставание от других стран по некоторым передовым направлениям. "Надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии, это сейчас на слуху". – заявил он.
Лукашенко считает это вопросами не только экономики, но и национальной безопасности. "А если выразиться еще жестче - вопрос будущего нашей страны, нашего народа и вообще нашего выживания", - добавил президент.
Как сообщила пресс-служба, рабочая группа по анализу деятельности Академии, которую возглавил председатель комитета госконтроля Василий Герасимов, выявила ряд недостатков. В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта.