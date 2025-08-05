https://ria.ru/20250805/lukashenko-2033467164.html

Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко

Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.08.2025

Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным вступать в научную гонку с крупными государствами, готовыми тратить огромные финансовые... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:04:00+03:00

2025-08-05T14:04:00+03:00

2025-08-05T14:04:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg

МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным вступать в научную гонку с крупными государствами, готовыми тратить огромные финансовые средства на исследования, но призывает не отставать по передовым направлениям. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Лукашенко заявил на совещании с рабочей группой по анализу деятельности белорусской Национальной академии наук. "Не нужно, образно говоря, идти всем фронтом, а следует сосредоточить усилия на наиболее перспективных направлениях науки, основываясь на тех научных школах, которые давно есть в стране. Это позволит получать экономический эффект от разработок в ближайшей перспективе. Давайте заниматься тем, на что мы способны", - цитирует пресс-служба слова президента. По его словам, у Белоруссии есть человеческий потенциал. "Мы на перспективу способны ко многому. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютеров, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо. Несколько преувеличенно, но тем не менее: без нефти, газа и огромных полезных ископаемых, дорогостоящих, мы можем развивать другие направления и получать хорошие деньги. Мы обладаем самым важным ресурсом - человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым", - подчеркнул Лукашенко. В числе проблем отечественной науки Лукашенко указал на отставание от других стран по некоторым передовым направлениям. "Надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии, это сейчас на слуху". – заявил он. Лукашенко считает это вопросами не только экономики, но и национальной безопасности. "А если выразиться еще жестче - вопрос будущего нашей страны, нашего народа и вообще нашего выживания", - добавил президент. Как сообщила пресс-служба, рабочая группа по анализу деятельности Академии, которую возглавил председатель комитета госконтроля Василий Герасимов, выявила ряд недостатков. В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032877019.html

https://ria.ru/20250805/belorussiya-2033405842.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко