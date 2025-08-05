https://ria.ru/20250805/lnr-2033409701.html

В ЛНР при атаке дрона погиб человек

В ЛНР при атаке дрона погиб человек - РИА Новости, 05.08.2025

В ЛНР при атаке дрона погиб человек

Один человек погиб, одного ранило при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:41:00+03:00

2025-08-05T10:41:00+03:00

2025-08-05T10:41:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, одного ранило при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. "В понедельник вечером при въезде в населенный пункт Нижняя Дуванка Сватовского района со стороны ВСУ нанесен удар дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ 2105. В результате удара пострадали двое мирных жителей, один из которых от полученных травм скончался", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что второго пассажира с множественными осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия