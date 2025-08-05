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В ЛНР при атаке дрона погиб человек - РИА Новости, 05.08.2025
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10:41 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/lnr-2033409701.html
В ЛНР при атаке дрона погиб человек
В ЛНР при атаке дрона погиб человек - РИА Новости, 05.08.2025
В ЛНР при атаке дрона погиб человек
Один человек погиб, одного ранило при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:41:00+03:00
2025-08-05T10:41:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, одного ранило при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. "В понедельник вечером при въезде в населенный пункт Нижняя Дуванка Сватовского района со стороны ВСУ нанесен удар дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ 2105. В результате удара пострадали двое мирных жителей, один из которых от полученных травм скончался", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что второго пассажира с множественными осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР при атаке дрона погиб человек

В ЛНР при ударе дрона по автомобилю погиб человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, одного ранило при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.
"В понедельник вечером при въезде в населенный пункт Нижняя Дуванка Сватовского района со стороны ВСУ нанесен удар дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ 2105. В результате удара пострадали двое мирных жителей, один из которых от полученных травм скончался", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что второго пассажира с множественными осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.
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