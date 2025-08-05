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Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране - РИА Новости, 05.08.2025
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23:44 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/litva-2033584955.html
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране - РИА Новости, 05.08.2025
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране
Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:44:00+03:00
2025-08-05T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с падением имитационных беспилотников, сообщил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис. В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел на прошлой неделе, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом. &quot;Сегодня вместе с (министром обороны Литвы - ред.) Довиле Шакалене мы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО с призывом немедленно принять меры по укреплению потенциала противовоздушной обороны в Литве и ускорению полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны&quot;, - написал Будрис в соцсети Х.
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в мире, литва, белоруссия, нато
В мире, Литва, Белоруссия, НАТО
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране

Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране после падения дронов

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с падением имитационных беспилотников, сообщил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис.
В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел на прошлой неделе, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом.
«

"Сегодня вместе с (министром обороны Литвы - ред.) Довиле Шакалене мы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО с призывом немедленно принять меры по укреплению потенциала противовоздушной обороны в Литве и ускорению полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны", - написал Будрис в соцсети Х.

Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Литва выразила Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии
1 августа, 19:15
 
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