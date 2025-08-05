https://ria.ru/20250805/litva-2033584955.html
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране - РИА Новости, 05.08.2025
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране
Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:44:00+03:00
2025-08-05T23:44:00+03:00
2025-08-05T23:44:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_118d76c9eecaaddf1ed02f9ca5575b10.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с падением имитационных беспилотников, сообщил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис. В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел на прошлой неделе, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом. "Сегодня вместе с (министром обороны Литвы - ред.) Довиле Шакалене мы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО с призывом немедленно принять меры по укреплению потенциала противовоздушной обороны в Литве и ускорению полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны", - написал Будрис в соцсети Х.
https://ria.ru/20250801/litva-2032907392.html
литва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_bf1c181e877d7ad7cd5397e4bde77720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, нато
В мире, Литва, Белоруссия, НАТО
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране
Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране после падения дронов