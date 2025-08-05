https://ria.ru/20250805/litva-2033584955.html

Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране

Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране - РИА Новости, 05.08.2025

Литва попросила НАТО увеличить потенциал ПВО в стране

Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:44:00+03:00

2025-08-05T23:44:00+03:00

2025-08-05T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главы МИД и минобороны Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой увеличить потенциал противовоздушной обороны в стране после двух инцидентов с падением имитационных беспилотников, сообщил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис. В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел на прошлой неделе, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом. "Сегодня вместе с (министром обороны Литвы - ред.) Довиле Шакалене мы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО с призывом немедленно принять меры по укреплению потенциала противовоздушной обороны в Литве и ускорению полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны", - написал Будрис в соцсети Х.

https://ria.ru/20250801/litva-2032907392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, белоруссия, нато