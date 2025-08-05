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В Курске завели дело об истязании малышей в детсаду - РИА Новости, 05.08.2025
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13:19 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kursk-2033455822.html
В Курске завели дело об истязании малышей в детсаду
В Курске завели дело об истязании малышей в детсаду - РИА Новости, 05.08.2025
В Курске завели дело об истязании малышей в детсаду
Уголовное дело по факту истязания малолетних в одном из муниципальных дошкольных учреждений заведено курскими следователями, сотрудники СК устанавливают все... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:19:00+03:00
2025-08-05T13:19:00+03:00
происшествия
курская область
россия
курск
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КУРСК, 5 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту истязания малолетних в одном из муниципальных дошкольных учреждений заведено курскими следователями, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном комитете Курской области. Ранее на одном из курских телеканалов вышел видеосюжет, в котором родители детсадовцев обвиняют воспитателей одного из учреждений в жестоком обращении с детьми. Согласно их словам, педагоги применяли к детям физическую силу, били проводом, угрожали и заставляли их драться друг с другом. "В Курске возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетних в одном из дошкольных образовательных учреждений. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена информация о возможном истязании малолетних в одном из муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Курска", - сообщили в Telegram-канале СК России по Курской области. СК уточнили, что по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой Сеймским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Ход и результаты расследования взяты на контроль руководителя следственного управления.
https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html
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происшествия, курская область, россия, курск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курске завели дело об истязании малышей в детсаду

СК в Курске возбудил уголовное дело об истязании малышей в детсаду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУРСК, 5 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту истязания малолетних в одном из муниципальных дошкольных учреждений заведено курскими следователями, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном комитете Курской области.
Ранее на одном из курских телеканалов вышел видеосюжет, в котором родители детсадовцев обвиняют воспитателей одного из учреждений в жестоком обращении с детьми. Согласно их словам, педагоги применяли к детям физическую силу, били проводом, угрожали и заставляли их драться друг с другом.
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Курске возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетних в одном из дошкольных образовательных учреждений. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена информация о возможном истязании малолетних в одном из муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Курска", - сообщили в Telegram-канале СК России по Курской области.
СК уточнили, что по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
"По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой Сеймским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования взяты на контроль руководителя следственного управления.
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