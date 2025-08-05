https://ria.ru/20250805/kuba-2033576951.html
Посольство Кубы опровергло информацию об отравлении россиян в Варадеро
Посольство Кубы опровергло информацию об отравлении россиян в Варадеро - РИА Новости, 05.08.2025
Посольство Кубы опровергло информацию об отравлении россиян в Варадеро
Информация о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро не соответствует действительности, заявили РИА Новости в посольстве Кубы в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:15:00+03:00
2025-08-05T22:15:00+03:00
2025-08-05T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро не соответствует действительности, заявили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве. Во вторник Telegram-канал SHOT написал о массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection на кубинском курорте Варадеро. По его данным, якобы пострадали десятки туристов из России. "(Информация - ред.) об отравлении туристов была проверена, и это фейк", - заявили в кубинской дипмиссии. Во вторник посольство РФ в Гаване сообщило РИА Новости, что обращений от якобы отравившихся россиян не поступало. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили РИА Новости, что российские туроператоры или страховые компании не получали обращений от туристов об отравлениях в отеле на Кубе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варадеро, куба, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, В мире, Варадеро, Куба, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Посольство Кубы опровергло информацию об отравлении россиян в Варадеро
Посольство Кубы в РФ опровергло данные о массовом отравлении россиян в Варадеро