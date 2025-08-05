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"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе
"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе - РИА Новости, 05.08.2025
"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе
Российские туристы отравились морепродуктами на известном курорте на Кубе, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:30:00+03:00
2025-08-05T11:30:00+03:00
2025-08-05T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туристы отравились морепродуктами на известном курорте на Кубе, пишет Telegram-канал SHOT."Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Пострадали десятки российских туристов", — говорится в сообщении.Уточняется, что постояльцы дорогого пятизвездочного отеля Iberostar Selection Varadero в Варадеро пожаловались на проблемы с желудком, рвоту и высокую температуру после того, как съели приготовленные на гриле морепродукты.Отмечается, что сотрудники отеля пока никак не отреагировали на жалобы гостей и назвали произошедшее акклиматизацией.
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куба, в мире, варадеро, новости - туризм
Куба, В мире, Варадеро, Новости - Туризм
"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе
SHOT: российские туристы отравились на известном курорте на Кубе