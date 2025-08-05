https://ria.ru/20250805/kuba-2033424988.html

"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе

"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе - РИА Новости, 05.08.2025

"Пострадали десятки". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Кубе

Российские туристы отравились морепродуктами на известном курорте на Кубе, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:30:00+03:00

2025-08-05T11:30:00+03:00

2025-08-05T12:47:00+03:00

куба

в мире

варадеро

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033479968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed70967315a4fbf51266bafc0040357d.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туристы отравились морепродуктами на известном курорте на Кубе, пишет Telegram-канал SHOT."Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Пострадали десятки российских туристов", — говорится в сообщении.Уточняется, что постояльцы дорогого пятизвездочного отеля Iberostar Selection Varadero в Варадеро пожаловались на проблемы с желудком, рвоту и высокую температуру после того, как съели приготовленные на гриле морепродукты.Отмечается, что сотрудники отеля пока никак не отреагировали на жалобы гостей и назвали произошедшее акклиматизацией.

https://ria.ru/20250731/tailand-2032702195.html

куба

варадеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, в мире, варадеро, новости - туризм