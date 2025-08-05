Турпоток в Крым летом может увеличиться на 35 процентов
РСТ: турпоток в Крым по итогам года может превысить 7 миллионов человек
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Туристический поток в Крым этим летом уже увеличился на 20-35%, по итогам года он может превысить 7 миллионов человек, что станет одним из лучших результатов за последние пять лет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) в этом году оценивают летний сезон в Крыму как очень успешный, он станет одним из лучших за последние пять лет. За летние месяцы турпоток на полуостров вырос, по разным оценкам, на 20-35%, а по итогам года он может превысить 7 миллионов человек", - говорится в сообщении союза.
По информации гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, которую привели в РСТ, сейчас загрузка объектов размещения Крыма близка к 96-98%, особенно на южном берегу. "Одна из причин успеха – Крым получил некоторое количество "анапских" туристов, это около 300-400 тысяч человек", - пояснил он.
При этом в РСТ подчеркнули, что рост турпотока на полуостров в августе неизбежно влечет за собой увеличение очередей и времени ожидания проезда на Крымском мосту. В РСТ туристам советуют заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда. Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива.
По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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