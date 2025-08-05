https://ria.ru/20250805/krokus-2033555366.html

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" выступили в суде

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" выступили в суде - РИА Новости, 05.08.2025

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" выступили в суде

Некоторые потерпевшие, изъявившие желание выступить во 2-м Западном окружном военном суде по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", опрошены,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:08:00+03:00

2025-08-05T19:08:00+03:00

2025-08-05T19:08:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

крокус

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Некоторые потерпевшие, изъявившие желание выступить во 2-м Западном окружном военном суде по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", опрошены, обвиняемым слова не дали, передает корреспондент РИА Новости из суда. Как ранее рассказали агентству участники процесса, суд вызвал всех потерпевших, а их насчитывается около 2 тысяч, для добровольной дачи показаний, большинство сочло достаточным учесть их показания, которые были даны на стадии следствия. "Сегодня в суде опросили группу потерпевших, примерно десять человек. В будущем будут приглашать также группами потерпевших. Обвиняемым на данной стадии слова не давали", - сказал агентству участник процесса. Некоторые другие участники процесса после заседания сообщили агентству, что рассказы потерпевших было "страшно слушать". Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250805/krokus-2033382846.html

https://ria.ru/20250805/krokus-2033380404.html

красногорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус