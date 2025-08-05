Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 05.08.2025 (обновлено: 10:34 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/krokus-2033382846.html
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля - РИА Новости, 05.08.2025
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля
Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" при подготовке купили четыре автомобиля, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:20:00+03:00
2025-08-05T10:34:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_57a420cb58625867d969c0414a2f04a4.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" при подготовке купили четыре автомобиля, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации при подготовке и совершении преступлений на территории Российской Федерации организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили марок: Renault Symbol, &lt;...&gt; Mitsubishi Lancer, &lt;...&gt; Opel Astra, &lt;...&gt; Kia Rio, &lt;...&gt; а также иные неустановленные транспортные средства", — указано в материалах. Отмечается, что для конспирации фигуранты в процессе подготовки и совершения преступлений использовали такси. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250805/krokus-2033380404.html
https://ria.ru/20250804/krokus-2033344341.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e32723383d279833390dbb21b8a6160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" при подготовке купили четыре автомобиля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" при подготовке купили четыре автомобиля, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации при подготовке и совершении преступлений на территории Российской Федерации организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили марок: Renault Symbol, <...> Mitsubishi Lancer, <...> Opel Astra, <...> Kia Rio, <...> а также иные неустановленные транспортные средства", — указано в материалах.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на оружие 350 тысяч рублей
04:23
Отмечается, что для конспирации фигуранты в процессе подготовки и совершения преступлений использовали такси.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"
Вчера, 19:39
 
ПроисшествияКрасногорскКрокусКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала