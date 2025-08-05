https://ria.ru/20250805/krokus-2033382846.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля - РИА Новости, 05.08.2025

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" купили четыре автомобиля

Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" при подготовке купили четыре автомобиля, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:20:00+03:00

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2025-08-05T10:34:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" при подготовке купили четыре автомобиля, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации при подготовке и совершении преступлений на территории Российской Федерации организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили марок: Renault Symbol, <...> Mitsubishi Lancer, <...> Opel Astra, <...> Kia Rio, <...> а также иные неустановленные транспортные средства", — указано в материалах. Отмечается, что для конспирации фигуранты в процессе подготовки и совершения преступлений использовали такси. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250805/krokus-2033380404.html

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красногорск

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происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл