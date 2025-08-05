https://ria.ru/20250805/kriminal-2033271103.html

"Исчезли около десяти девушек". На чем попался "бугурусланский маньяк"

"Исчезли около десяти девушек". На чем попался "бугурусланский маньяк" - РИА Новости, 05.08.2025

"Исчезли около десяти девушек". На чем попался "бугурусланский маньяк"

Предлагал подвезти, затем насиловал и душил — в Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела о двойном убийстве, совершенном еще в 2008-м... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:00:00+03:00

2025-08-05T08:00:00+03:00

2025-08-05T08:04:00+03:00

бугуруслан

оренбургская область

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Предлагал подвезти, затем насиловал и душил — в Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела о двойном убийстве, совершенном еще в 2008-м. Под подозрением — 59-летний житель Бугуруслана Оренбургской области Сергей К. Под тяжестью улик он во всем сознался, однако силовики не исключают, что жертв было гораздо больше. РИА Новости разбиралось в ситуации.Двойное убийствоПару недель назад работник одной из ферм в Саратовской области, как обычно, на мопеде возвращался вечером домой. У калитки из автомобиля с оренбургскими номерами выскочили несколько человек, скрутили его и защелкнули наручники.В селе все были шокированы — люди знали задержанного, поселившегося там больше десяти лет назад и представившегося Сергеем, как вполне законопослушного, ничего не подозревали.Задержанного доставили в Оренбург, а оттуда перевезли в Бугуруслан для следственного эксперимента. Речь шла о двойном убийстве, совершенном 17 лет назад."В середине августа 2008-го в лесополосе вблизи дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово обнаружили тела двух женщин, 30 лет и 41 года, с признаками насильственной смерти, — сообщили в СУ СКР по Оренбургской области. — При осмотре места происшествия на одежде одной из потерпевших выявили биологический материал, из которого удалось выделить генотип неизвестного мужчины".Общей базы ДНК тогда не было, а оперативно-разыскные мероприятия желаемого результата не принесли. Расследование уголовного дела приостановили — более чем на десять лет.ТрассаОт том, что в Бугуруслане и окрестностях действует либо маньяк, либо банда, похищающая людей, поговаривали еще в первой половине нулевых. В городе и соседних деревнях одна за другой пропадали женщины. В базе розыска МВД до сих пор числятся шесть ненайденных.В марте 2000-го в Бугуруслане бесследно исчезла 21-летняя Ольга Данилова. Ушла из дома и не вернулась. Спустя два года в четырех километрах от города, в селе Михайловке, то же самое случилось с 39-летней Галиной Игнатьевой.В 2005-м пропали 34-летняя Марина Васькина (последний раз ее видели в Михайловке), 19-летняя Диана Галиева (по дороге из Бугуруслана в село Поникло) и 25-летняя Альбина Галимова (выехавшая на маршрутке из Бузулука).В следующем году — 17-летняя Эльвира Габдрахманова, отправившаяся из города в село Новокульшарипово.Оперативники предположили, что серийник — дальнобойщик или таксист. Местные журналисты окрестили его "бугурусланским маньяком".Исчезновения продолжались."Силовики решили: судя по почерку, оба преступления совершил один и тот же человек, — писали оренбургские журналисты о двойном убийстве 2008-го. — Расследование осложнялось тем, что не было ни свидетелей преступления, ни хоть каких-то зацепок. Облавы и обыски никаких результатов не дали. А вскоре выяснилось: жертв маньяка на самом деле гораздо больше. Остальным женщинам сильно посчастливилось, им удалось вырваться из цепких рук преступника. Изучив показания потерпевших, составили фоторобот. Он сейчас есть во всех райотделах милиции".В 2013-м в двух с половиной километрах от Бугуруслана вновь нашли изуродованный труп девушки. Документов не было, следователи считали, что она могла приехать из Самарской области, Татарстана или Башкирии."На вид 20-25 лет, — сообщили тогда в региональном СКР. — Тело со множественными кровоподтеками головы, лобной области, глаз, левой щеки, открытым переломом носа, повреждением левой ушной раковины. На шее также имеются следы удушения".Опасный попутчикПотом убийства прекратились, но поиски преступника продолжились. А несколько лет назад отдел особо важных дел, в том числе прошлых лет, регионального управления СКР возобновил расследование двойного убийства 2008-го."Оперативники проделали большую работу, — отметили в ведомстве. — Проверили более двух тысяч биологических образцов и допросили порядка 200 человек — жителей города Бугуруслана и района, а также знакомых потерпевших. В итоге выявили совпадение по генотипу".По версии СК, подозреваемый ездил на автомобиле по городу и, увидев одинокую голосующую женщину, предлагал подвезти до дома. Если та соглашалась — подписывала себе смертный приговор.Задержанный во всем сознался и по решению суда на время следствия отправился в СИЗО. Оперативники устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям. Стоит отметить, что в те годы в области и соседних регионах действовал еще и орский маньяк-дальнобойщик — Валерий Андреев, входивший в десятку самых разыскиваемых по стране.Времени у силовиков достаточно — если вину Сергея К. докажут в суде, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

бугуруслан

оренбургская область

саратовская область

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

бугуруслан, оренбургская область, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)