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В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД
В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД - РИА Новости, 05.08.2025
В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД
Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:40:00+03:00
2025-08-05T12:40:00+03:00
2025-08-05T12:40:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "В России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе заявление российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.
https://ria.ru/20250805/peskov-2033445604.html
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россия, дмитрий песков
В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД
Песков: ограничений в части развертывания РСМД у России больше нет