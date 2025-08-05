https://ria.ru/20250805/kreml-2033446647.html

В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД

В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД - РИА Новости, 05.08.2025

В Кремле заявили об отсутствии у России ограничений в развертывании РСМД

Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:40:00+03:00

2025-08-05T12:40:00+03:00

2025-08-05T12:40:00+03:00

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2769:1557_1920x0_80_0_0_38a85e300288b7c7325eb29dd6d89c7a.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "В России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе заявление российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.

https://ria.ru/20250805/peskov-2033445604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков