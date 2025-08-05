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Кравцов: чемпионат "Профессионалы" - шаг в развитии кадрового потенциала

Кравцов: чемпионат "Профессионалы" - шаг в развитии кадрового потенциала - РИА Новости, 05.08.2025

Кравцов: чемпионат "Профессионалы" - шаг в развитии кадрового потенциала

Финал чемпионата "Профессионалы" является важным шагом в развитии кадрового потенциала России, проект помогает выявить таланты, заявил министр просвещения РФ... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:01:00+03:00

2025-08-05T12:01:00+03:00

2025-08-05T12:01:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" является важным шагом в развитии кадрового потенциала России, проект помогает выявить таланты, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С 25 по 30 августа в Калуге на площадке федерального технопарка профессионального образования состоится финал чемпионата по профмастерству "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленного блока. Кравцов напомнил о стремительном развитии в стране Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". В этом году число участников превысило миллион человек, а финал проходит в трех городах – Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. "Финал чемпионата по промышленным компетенциям в Калуге – это не просто масштабное событие, а важный шаг в развитии кадрового потенциала страны. Сегодня как никогда востребованы высококвалифицированные специалисты, и такие чемпионаты помогают выявить таланты, определить актуальные векторы развития системы среднего профессионального образования, вдохновить молодых людей на выбор рабочих профессий", – отметил глава министерства, его слова приводятся на официальном сайте ведомства. В соревнованиях примут участие более 230 финалистов, прошедших отборочные испытания, – это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников отметил, что в этом году впервые площадками для проведения финала чемпионата "Профессионалы" стали федеральные технопарки профессионального образования. "Федеральные технопарки в Калуге и в Нижнем Новгороде – это инновационные образовательные центры, где разрабатываются и апробируются передовые методики подготовки кадров для технологического лидерства страны. На базе технопарков ведется обучение специалистов нового поколения под реальный запрос экономики. Проведение финала чемпионата "Профессионалы" именно в этих пространствах, оснащенных по последнему слову техники, – мощный импульс для развития системы среднего профессионального образования", – сказал он, его слова привели в пресс-службе института.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»