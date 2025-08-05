https://ria.ru/20250805/krasnojarsk-2033388622.html

В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома

В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома - РИА Новости, 05.08.2025

В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома

Иностранец погиб, упав с высоты 17 этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной в Красноярске из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:39:00+03:00

2025-08-05T07:39:00+03:00

2025-08-05T07:39:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Иностранец погиб, упав с высоты 17 этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной в Красноярске из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, вечером 4 августа 2025 года в 23.00 (19.00 мск) 23-летний рабочий, находясь на бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране, выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося жилого комплекса. В какой-то момент механизм не сработал, и бадья начала падать. Рабочий не смог удержаться и упал с высоты 17-го этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. "По предварительным данным, пострадавший - иностранный гражданин, выполнял функции разнорабочего на строительной площадке. В настоящее время устанавливается, был ли погибший официально трудоустроен в подрядной организации… Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html

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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)