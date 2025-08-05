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В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома - РИА Новости, 05.08.2025
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07:39 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/krasnojarsk-2033388622.html
В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома
В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома - РИА Новости, 05.08.2025
В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома
Иностранец погиб, упав с высоты 17 этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной в Красноярске из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:39:00+03:00
2025-08-05T07:39:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Иностранец погиб, упав с высоты 17 этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной в Красноярске из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, вечером 4 августа 2025 года в 23.00 (19.00 мск) 23-летний рабочий, находясь на бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране, выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося жилого комплекса. В какой-то момент механизм не сработал, и бадья начала падать. Рабочий не смог удержаться и упал с высоты 17-го этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. "По предварительным данным, пострадавший - иностранный гражданин, выполнял функции разнорабочего на строительной площадке. В настоящее время устанавливается, был ли погибший официально трудоустроен в подрядной организации… Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске иностранец погиб, упав с 17 этажа строящегося дома

В Красноярске иностранный рабочий погиб при падении с 17-го этажа на стройке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Иностранец погиб, упав с высоты 17 этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной в Красноярске из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, вечером 4 августа 2025 года в 23.00 (19.00 мск) 23-летний рабочий, находясь на бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране, выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося жилого комплекса. В какой-то момент механизм не сработал, и бадья начала падать. Рабочий не смог удержаться и упал с высоты 17-го этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
"По предварительным данным, пострадавший - иностранный гражданин, выполнял функции разнорабочего на строительной площадке. В настоящее время устанавливается, был ли погибший официально трудоустроен в подрядной организации… Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
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ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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