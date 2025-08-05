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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу - РИА Новости, 05.08.2025

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:33:00+03:00

2025-08-05T21:33:00+03:00

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РИМ, 5 авг - РИА Новости. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera.Коппола находится в Италии с середины июля, когда он презентовал свой последний фильм "Мегалополис" на кинофестивале на юге страны.По данным Corriere, причиной обращения 86-летнего режиссера в больницу с большой вероятностью стали проблемы с сердцем. Автору "Крестного отца", предположительно, понадобились обследования кардиологического характера.

https://ria.ru/20220224/kino-1774360102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

фрэнсис форд коппола, италия, новости культуры, в мире