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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу - РИА Новости, 05.08.2025
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:33:00+03:00
2025-08-05T21:33:00+03:00
2025-08-05T21:53:00+03:00
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РИМ, 5 авг - РИА Новости. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera.Коппола находится в Италии с середины июля, когда он презентовал свой последний фильм "Мегалополис" на кинофестивале на юге страны.По данным Corriere, причиной обращения 86-летнего режиссера в больницу с большой вероятностью стали проблемы с сердцем. Автору "Крестного отца", предположительно, понадобились обследования кардиологического характера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрэнсис форд коппола, италия, новости культуры, в мире
Культура, Фрэнсис Форд Коппола, Италия, Новости культуры, В мире
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу
Ansa: в Риме госпитализировали режиссера Фрэнсиса Форд Копполу