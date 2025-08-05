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Аналитики описали среднестатистический портрет коллектора - РИА Новости, 05.08.2025
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07:16 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kollektor-2033387515.html
Аналитики описали среднестатистический портрет коллектора
Аналитики описали среднестатистический портрет коллектора - РИА Новости, 05.08.2025
Аналитики описали среднестатистический портрет коллектора
Среднестатистический портрет коллектора в России - это женщина с высшим образованием, в возрасте 36 лет, состоящая в браке и у которой есть дети, говорится в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:16:00+03:00
2025-08-05T07:16:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Среднестатистический портрет коллектора в России - это женщина с высшим образованием, в возрасте 36 лет, состоящая в браке и у которой есть дети, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Несмотря на мифы, которые иногда имеют место быть, 70% специалистов по взысканию — это женщины. Учитывая специфику профессии, во главе требований к которой ставятся такие качества, как умение выслушать, переговорные навыки, терпение, то профессия "коллектор" изначально больше подходит женщинам, что и показывает статистика", - указывают аналитики. Отмечается, что средний возраст сотрудника профессиональной коллекторской организации (ПКО), который занимается деятельностью по взысканию, составляет около 36 лет. При этом аналитики отмечают рост в общей структуре молодых специалистов. За год доля молодых специалистов в возрасте до 25 лет выросла на 2 процентных пункта - до 9%. "Во-первых, работа коллектора на изначальных позициях, действительно, может не предполагать опыт работы. При трудоустройстве сотрудник проходит обучение, и первое время он работает под наблюдением наставника. Во-вторых, это возможность карьерного роста. На сегодня около 45% топ-менеджеров компаний пришли работать в ПКО изначально на позицию "коллектор", - уточняют аналитики. "В-третьих, прозрачные трудовые взаимоотношения и достойный уровень вознаграждения также влияют на то, что отрасль становится привлекательной для молодых специалистов", - добавляют они. Также отмечается, что 85% специалистов по взысканию имеют высшее образование. Среднее специальное образование имеют около 10% сотрудников и среднее 5%. "Учитывая средний возраст сотрудника, подавляющее большинство имеет опыт работы в других организациях. Около 67% сотрудников ранее так или иначе были заняты в финансовом сегменте. Еще 24% работали в сфере психологии и образования, как следствие, они владеют хорошими коммуникационными качествами", - рассказывают аналитики. Сотрудники ПКО в 80% случаев находятся в официальном браке и у 50% из них есть дети, уточняют они. "Важно понимать: коллектор — это не судья и не мститель. Это посредник, который помогает человеку закрыть сложную ситуацию. У долга есть срок, и он не приговор. Наша задача — напомнить об этом и предложить пути решения, а не усугублять", - заявил гендиректор ПКО "Защита Онлайн" Денис Загребельный, чей комментарий привели авторы исследования. Чтобы вывести среднестатистический портрет коллектора, были проанализированы консолидированные данные более чем по 20 тысяч сотрудников крупнейших ПКО.
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общество
Общество
Аналитики описали среднестатистический портрет коллектора

Замужняя женщина с детьми является среднестатистическим портретом коллектора

© Depositphotos.com / VitalikRadkoРабота коллектора
Работа коллектора - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Работа коллектора . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Среднестатистический портрет коллектора в России - это женщина с высшим образованием, в возрасте 36 лет, состоящая в браке и у которой есть дети, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Несмотря на мифы, которые иногда имеют место быть, 70% специалистов по взысканию — это женщины. Учитывая специфику профессии, во главе требований к которой ставятся такие качества, как умение выслушать, переговорные навыки, терпение, то профессия "коллектор" изначально больше подходит женщинам, что и показывает статистика", - указывают аналитики.
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Отмечается, что средний возраст сотрудника профессиональной коллекторской организации (ПКО), который занимается деятельностью по взысканию, составляет около 36 лет. При этом аналитики отмечают рост в общей структуре молодых специалистов. За год доля молодых специалистов в возрасте до 25 лет выросла на 2 процентных пункта - до 9%.
"Во-первых, работа коллектора на изначальных позициях, действительно, может не предполагать опыт работы. При трудоустройстве сотрудник проходит обучение, и первое время он работает под наблюдением наставника. Во-вторых, это возможность карьерного роста. На сегодня около 45% топ-менеджеров компаний пришли работать в ПКО изначально на позицию "коллектор", - уточняют аналитики.
"В-третьих, прозрачные трудовые взаимоотношения и достойный уровень вознаграждения также влияют на то, что отрасль становится привлекательной для молодых специалистов", - добавляют они.
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Также отмечается, что 85% специалистов по взысканию имеют высшее образование. Среднее специальное образование имеют около 10% сотрудников и среднее 5%.
"Учитывая средний возраст сотрудника, подавляющее большинство имеет опыт работы в других организациях. Около 67% сотрудников ранее так или иначе были заняты в финансовом сегменте. Еще 24% работали в сфере психологии и образования, как следствие, они владеют хорошими коммуникационными качествами", - рассказывают аналитики.
Сотрудники ПКО в 80% случаев находятся в официальном браке и у 50% из них есть дети, уточняют они.
"Важно понимать: коллектор — это не судья и не мститель. Это посредник, который помогает человеку закрыть сложную ситуацию. У долга есть срок, и он не приговор. Наша задача — напомнить об этом и предложить пути решения, а не усугублять", - заявил гендиректор ПКО "Защита Онлайн" Денис Загребельный, чей комментарий привели авторы исследования.
Чтобы вывести среднестатистический портрет коллектора, были проанализированы консолидированные данные более чем по 20 тысяч сотрудников крупнейших ПКО.
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