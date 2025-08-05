https://ria.ru/20250805/kmz-2033394723.html

"КМЗ" завершил испытания патрульных катеров для МЧС с новым двигателем

"КМЗ" завершил испытания патрульных катеров для МЧС с новым двигателем - РИА Новости, 05.08.2025

"КМЗ" завершил испытания патрульных катеров для МЧС с новым двигателем

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" ("КМЗ") успешно завершил ходовые испытания патрульных катеров РПК-640 и ПК-500 для МЧС с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:04:00+03:00

2025-08-05T09:04:00+03:00

2025-08-05T09:26:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

технологии

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" ("КМЗ") успешно завершил ходовые испытания патрульных катеров РПК-640 и ПК-500 для МЧС с новым китайским двигателем мощностью 200 лошадиных сил, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Ранее на таких катерах использовались японские двигатели "Меркурий" компании "Ямаха". "КМЗ" выполняет крупный контракт на поставку 199 патрульных катеров для МЧС на сумму 2,7 миллиарда рублей. "Испытания с новым двигателем Parsun F200 прошли успешно. Китайские моторы отлично себя показали. Из-за санкций пришлось отказаться от японских", - сказал Даниленко. По его словам, официально закупаемые китайские моторы имеют объем 4,2 литра, развивают скорость 65 километров в час. "При этом китайская сторона предоставляют гарантию на 5 лет, у нас не будет проблем ни с обслуживанием, ни с запасными частями. Раньше нам приходилось ждать 2-3 месяца, было очень долгая логистика и соответственно увеличивался ценник", - отметил Даниленко.

https://ria.ru/20250627/kmz-2025708814.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, россия