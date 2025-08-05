https://ria.ru/20250805/kitaj-2033518156.html

В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер

В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер - РИА Новости, 05.08.2025

В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:48:00+03:00

2025-08-05T16:48:00+03:00

2025-08-05T16:48:00+03:00

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами искусственных нейронов, сообщил вуз. Как ранее в своих соцсетях заявил вуз, лаборатория мозгоподобного интеллекта Чжэцзянского университета представила нейроморфный мозгоподобный компьютер следующего поколения: Darwin Monkey (китайское название - "Укун"). "Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов", - говорится в сообщении вуза. Университет отметил, что в основе компьютера - вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Всего в компьютерной системе - 960 таких чипов, уточнил вуз. "Укун" может похвастаться количеством нейронов, приближающимся к числу нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга", - подчеркнул университет. По данным вуза, ученые, используя мощные нейронные и синаптические ресурсы системы, провели предварительное моделирование мозга живых организмов с различным количеством нейронов, включая нематод Caenorhabditis elegans, рыбок данио-рерио, мышей, макак. По словам ученых, разработка "открывает новый подход к исследованиям мозга", позволяет лучше понять работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.

https://ria.ru/20250805/kitaj-2033479989.html

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китай, в мире, наука