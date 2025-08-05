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В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер - РИА Новости, 05.08.2025
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16:48 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kitaj-2033518156.html
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер - РИА Новости, 05.08.2025
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер
Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:48:00+03:00
2025-08-05T16:48:00+03:00
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наука
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами искусственных нейронов, сообщил вуз. Как ранее в своих соцсетях заявил вуз, лаборатория мозгоподобного интеллекта Чжэцзянского университета представила нейроморфный мозгоподобный компьютер следующего поколения: Darwin Monkey (китайское название - "Укун"). "Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов", - говорится в сообщении вуза. Университет отметил, что в основе компьютера - вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Всего в компьютерной системе - 960 таких чипов, уточнил вуз. "Укун" может похвастаться количеством нейронов, приближающимся к числу нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга", - подчеркнул университет. По данным вуза, ученые, используя мощные нейронные и синаптические ресурсы системы, провели предварительное моделирование мозга живых организмов с различным количеством нейронов, включая нематод Caenorhabditis elegans, рыбок данио-рерио, мышей, макак. По словам ученых, разработка "открывает новый подход к исследованиям мозга", позволяет лучше понять работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.
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китай, в мире, наука
Китай, В мире, Наука
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер

В Китае представили мозгоподобный компьютер с более чем 2 миллиардами нейронов

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами искусственных нейронов, сообщил вуз.
Как ранее в своих соцсетях заявил вуз, лаборатория мозгоподобного интеллекта Чжэцзянского университета представила нейроморфный мозгоподобный компьютер следующего поколения: Darwin Monkey (китайское название - "Укун").
"Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов", - говорится в сообщении вуза.
Университет отметил, что в основе компьютера - вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Всего в компьютерной системе - 960 таких чипов, уточнил вуз.
"Укун" может похвастаться количеством нейронов, приближающимся к числу нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга", - подчеркнул университет.
По данным вуза, ученые, используя мощные нейронные и синаптические ресурсы системы, провели предварительное моделирование мозга живых организмов с различным количеством нейронов, включая нематод Caenorhabditis elegans, рыбок данио-рерио, мышей, макак.
По словам ученых, разработка "открывает новый подход к исследованиям мозга", позволяет лучше понять работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Вчера, 14:53
 
КитайВ миреНаука
 
 
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