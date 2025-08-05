https://ria.ru/20250805/kitaj-2033518156.html
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер - РИА Новости, 05.08.2025
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер
Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:48:00+03:00
2025-08-05T16:48:00+03:00
2025-08-05T16:48:00+03:00
китай
в мире
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами искусственных нейронов, сообщил вуз. Как ранее в своих соцсетях заявил вуз, лаборатория мозгоподобного интеллекта Чжэцзянского университета представила нейроморфный мозгоподобный компьютер следующего поколения: Darwin Monkey (китайское название - "Укун"). "Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов", - говорится в сообщении вуза. Университет отметил, что в основе компьютера - вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Всего в компьютерной системе - 960 таких чипов, уточнил вуз. "Укун" может похвастаться количеством нейронов, приближающимся к числу нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга", - подчеркнул университет. По данным вуза, ученые, используя мощные нейронные и синаптические ресурсы системы, провели предварительное моделирование мозга живых организмов с различным количеством нейронов, включая нематод Caenorhabditis elegans, рыбок данио-рерио, мышей, макак. По словам ученых, разработка "открывает новый подход к исследованиям мозга", позволяет лучше понять работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.
https://ria.ru/20250805/kitaj-2033479989.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ec5c1e5d221e326a58e1d97e188c6466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, наука
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер
В Китае представили мозгоподобный компьютер с более чем 2 миллиардами нейронов
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами искусственных нейронов, сообщил вуз.
Как ранее в своих соцсетях заявил вуз, лаборатория мозгоподобного интеллекта Чжэцзянского университета представила нейроморфный мозгоподобный компьютер следующего поколения: Darwin Monkey (китайское название - "Укун").
"Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов", - говорится в сообщении вуза.
Университет отметил, что в основе компьютера - вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Всего в компьютерной системе - 960 таких чипов, уточнил вуз.
"Укун" может похвастаться количеством нейронов, приближающимся к числу нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга", - подчеркнул университет.
По данным вуза, ученые, используя мощные нейронные и синаптические ресурсы системы, провели предварительное моделирование мозга живых организмов с различным количеством нейронов, включая нематод Caenorhabditis elegans, рыбок данио-рерио, мышей, макак.
По словам ученых, разработка "открывает новый подход к исследованиям мозга", позволяет лучше понять работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.