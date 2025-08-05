https://ria.ru/20250805/kitaj-2033479989.html

В Китае разработали новую технологию редактирования фрагментов ДНК

В Китае разработали новую технологию редактирования фрагментов ДНК - РИА Новости, 05.08.2025

В Китае разработали новую технологию редактирования фрагментов ДНК

Китайские ученые разработали технологию редактирования крупных фрагментов ДНК, которую можно будет использовать при селекции растений и лечении генетических... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:53:00+03:00

2025-08-05T14:53:00+03:00

2025-08-05T16:22:00+03:00

китай

пекин

хэ цзянькуй

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_fcab002eddb204687f2532f8d0afadee.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Китайские ученые разработали технологию редактирования крупных фрагментов ДНК, которую можно будет использовать при селекции растений и лечении генетических заболеваний, сообщает издание "Кэцзи жибао" во вторник. Исследование проводилось группой ученых из Института генетики и биологии развития при Китайской академии наук, его результаты были опубликованы в научном журнале Cell в понедельник. Сообщается, что существующие технологии редактирования генома, такие как CRISPR, используются для изменения определенных участков и коротких сегментов ДНК, но редактирование крупных фрагментов оставалось трудной задачей. "Исследователи… разработали технологию программируемой хромосомной инженерии, которая позволяет редактировать большие фрагменты ДНК", - пишет "Кэцзи жибао". Отмечается, что во время экспериментов над клетками животных и растений ученым с помощью этой технологии удалось вставить в ДНК крупный фрагмент, который содержит 18 800 пар оснований, заменить часть генома в 5000 пар оснований и перевернуть фрагмент на 12 миллионов пар оснований, а также удалить последовательность длиной в 4 миллиона пар оснований. Ученые отмечают, что с помощью технологии можно будет улучшать характеристики сельскохозяйственных культур и лечить генетические заболевания. Китай является одним из мировых лидеров в генной инженерии. В 2018 году здесь на свет появились первые в истории генномодифицированные девочки-близнецы под вымышленными именами Лулу и Нана. Их ДНК была модифицирована ученым-генетиком Хэ Цзянькуем так, что их организм мог противостоять заражению ВИЧ. Третий ребенок, Эми, родился в 2019 году, также в Китае. Ученый подвергся критике со стороны коллег и властей, и был приговорен к 3 годам тюремного заключения, но после выхода из тюрьмы с негласного одобрения правительства создал лабораторию в Пекине, чтобы работать над доступной генной терапией для редких генетических заболеваний, а в 2023 году, по сообщению газеты South China Morning Post, снова стал заниматься исследованиями по редактированию генов с использованием ИИ.

https://ri.ria.ru/20250325/nauka-2007001368.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, хэ цзянькуй, в мире