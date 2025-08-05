https://ria.ru/20250805/kitaj-2033421947.html

Китайское правительство будет принимать решение о перерождении Далай-ламы

Китайское правительство будет принимать решение о перерождении Далай-ламы - РИА Новости, 05.08.2025

Китайское правительство будет принимать решение о перерождении Далай-ламы

Окончательное решение в вопросе перерождения Далай-ламы будет приниматься китайскими центральными властями, заявил председатель народного правительства... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:15:00+03:00

2025-08-05T11:15:00+03:00

2025-08-05T11:15:00+03:00

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Окончательное решение в вопросе перерождения Далай-ламы будет приниматься китайскими центральными властями, заявил председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн. "Историческая легитимность титула Далай-ламы исходит от центрального правительства, которое обладает окончательным и неоспоримым правом решать вопрос о реинкарнации Далай-ламы", - заявил Гама Седайн на пресс-конференции во вторник. Он добавил, что в вопросе о перерождении Далай-лама не обладает исключительным решающим словом, отметив, что реинкарнация Далай-ламы должна проходить в соответствии с принципами поиска внутри страны, жеребьевки из золотой урны и одобрения центрального правительства. Ранее в июле духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что институт Далай-лам будет продолжаться. Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980–х и 2008 годах. В июле этого года Далай-ламе XIV исполнится 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что с приближением этой даты споры о том, кто его заменит, разгорятся с новой силой, что может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими Далай-ламе XIV США и Индией. Согласно традиции тибетского буддизма, Далай-лама может переродиться после смерти в новом теле, и сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в этом году. Кроме того, Далай-лама намекал, новый далай-лама будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами Китая.

https://ria.ru/20250330/reinkarnatsija-2008214965.html

https://ria.ru/20250503/akademik-2014799975.html

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в мире, китай, тибет, сша, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)