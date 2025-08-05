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ВСУ обстреляли Херсонскую область 66 раз за день
ВСУ обстреляли Херсонскую область 66 раз за день - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область 66 раз за день
ВСУ за день произвели 66 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подвергались 7 населенных пунктов, сообщили РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:22:00+03:00
2025-08-05T10:22:00+03:00
2025-08-05T10:22:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ за день произвели 66 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подвергались 7 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 30 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 7 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Старая Маячка, Днепряны, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Великие Копани, Каховка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Херсонскую область 66 раз за день
ВСУ за день 66 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области