https://ria.ru/20250805/kchr-2033537341.html

Экс-главу правительства КЧР будут судить по делу о преступном сообществе

Экс-главу правительства КЧР будут судить по делу о преступном сообществе - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-главу правительства КЧР будут судить по делу о преступном сообществе

Экс-главу правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева будут судить по делу о преступном сообществе, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:41:00+03:00

2025-08-05T17:41:00+03:00

2025-08-05T17:41:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

скфо

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ПЯТИГОРСК, 5 авг – РИА Новости. Экс-главу правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева будут судить по делу о преступном сообществе, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. Помимо самого чиновника, фигурантами дела стали его брат Юрий Кайшев, бывший директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Игорь Храновский и экс-генеральный директор молочного комбината Константин Сухарев. "Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, его родного брата Юрия Кайшева, бывшего директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского и бывшего генерального директора молочного комбината Константина Сухарева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – сообщили в краевой прокуратуре. По версии следствия, Владимир Кайшев руководил агропредприятиями в Ставропольском крае и в 2015 году незаконно приобрёл сельхозземли на сумму свыше 2 миллионов рублей. В 2016 году преступное сообщество подключило санаторий к газовым сетям, похитив около 20 миллионов кубометров газа на сумму более 142 миллионов рублей. Отмечается, что Кайшев совместно с Игорем Храновским вымогал 50% акций у руководителя завода по розливу минеральной воды стоимостью свыше 1,1 миллиарда рублей, угрожая насилием и оказывая давление со стороны контрольно-надзорных органов. По данным прокуратуры, Кайшев также не исполнил обязательства по контрактам на санаторные услуги, причинив ущерб на сумму более 27 миллионов рублей, и вместе с Сухаревым похитил 3,3 миллиона рублей при поставке фальсифицированной молочной продукции. Отмечается, что Храновский отдельно вымогал 5 миллионов рублей у предпринимателя из Ингушетии и, помимо этого, незаконно лишил одно из предприятий Ставрополья лицензии на добычу минеральной воды. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ через суд требует обратить в доход государства шесть компаний, а также недвижимость и транспортные средства экс-председателя правительства КЧР Владимира Кайшева стоимостью 41,9 миллиарда рублей. Из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что ответчиками выступают экс-председатель правительства Карачаево-Черкесской Республики (в 2008-2010 годах) Владимир Кайшев, Нурет, Елена, Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО "Понтос Плаза".

https://ria.ru/20250805/prigovor-2033494582.html

https://ria.ru/20250805/royzman-2033392952.html

россия

ставропольский край

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ставропольский край, скфо, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)