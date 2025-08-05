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Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году - РИА Новости, 05.08.2025
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13:44 05.08.2025 (обновлено: 13:45 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/kats-2033463098.html
Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году
Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году - РИА Новости, 05.08.2025
Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году
Карточка блогера-иноагента Максима Каца*, против которого возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, находится в базе розыска с 2022 года, РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:44:00+03:00
2025-08-05T13:45:00+03:00
россия
максим кац
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
иноагент
иноагенты
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Карточка блогера-иноагента Максима Каца*, против которого возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, находится в базе розыска с 2022 года, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Кац* появился в розыске осенью 2022 года. Как сообщало тогда РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых, блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что дело о неисполнении обязанностей иноагента завели на Каца* после заявления в Роскомнадзор члена нежелательной в РФ организации "Депутаты мирной России", в которой он сам состоит. Позднее информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в столичном главке СК РФ. Минимальное наказание по части 2 статьи 330.1 УК РФ - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Басманный суд Москвы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом 4 года администрировать ресурсы в интернете по делу о распространении фейков о российской армии. Впоследствии Мосгорсуд утвердил приговор.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250805/mosgorsud-2033404077.html
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россия, максим кац, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, иноагент, иноагенты
Россия, Максим Кац, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, иноагент, иноагенты
Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году

Блогер-иноагент Кац находится в розыске с осени 2022 года

CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац
Максим Кац - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Карточка блогера-иноагента Максима Каца*, против которого возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, находится в базе розыска с 2022 года, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Кац* появился в розыске осенью 2022 года. Как сообщало тогда РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых, блогер был объявлен в розыск по уголовной статье.
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Вчера, 10:12
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что дело о неисполнении обязанностей иноагента завели на Каца* после заявления в Роскомнадзор члена нежелательной в РФ организации "Депутаты мирной России", в которой он сам состоит. Позднее информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в столичном главке СК РФ.
Минимальное наказание по части 2 статьи 330.1 УК РФ - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы.
Басманный суд Москвы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом 4 года администрировать ресурсы в интернете по делу о распространении фейков о российской армии. Впоследствии Мосгорсуд утвердил приговор.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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4 августа, 07:28
 
РоссияМаксим КацСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествияиноагентиноагенты
 
 
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