https://ria.ru/20250805/kats-2033463098.html

Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году

Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году - РИА Новости, 05.08.2025

Блогера Каца* объявили в розыск в 2022 году

Карточка блогера-иноагента Максима Каца*, против которого возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, находится в базе розыска с 2022 года, РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:44:00+03:00

2025-08-05T13:44:00+03:00

2025-08-05T13:45:00+03:00

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максим кац

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Карточка блогера-иноагента Максима Каца*, против которого возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, находится в базе розыска с 2022 года, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Кац* появился в розыске осенью 2022 года. Как сообщало тогда РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых, блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что дело о неисполнении обязанностей иноагента завели на Каца* после заявления в Роскомнадзор члена нежелательной в РФ организации "Депутаты мирной России", в которой он сам состоит. Позднее информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в столичном главке СК РФ. Минимальное наказание по части 2 статьи 330.1 УК РФ - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Басманный суд Москвы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом 4 года администрировать ресурсы в интернете по делу о распространении фейков о российской армии. Впоследствии Мосгорсуд утвердил приговор.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250805/mosgorsud-2033404077.html

https://ria.ru/20250804/lazareva-2033166070.html

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россия, максим кац, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, иноагент, иноагенты