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Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
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11:11 05.08.2025 (обновлено: 11:23 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/kater-2033420995.html
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:11:00+03:00
2025-08-05T11:23:00+03:00
происшествия
россия
финский залив
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики. "Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", — говорится в релизе. Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в ведомстве.Пограничники заявили, что сразу же обнаружили нарушение.
https://ria.ru/20250802/finljandija-2033027360.html
россия
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происшествия, россия, финский залив, финляндия
Происшествия, Россия, Финский залив, Финляндия
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

Прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией в Финском заливе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЯхты в Финском заливе
Яхты в Финском заливе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики.
"Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", — говорится в релизе.
Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в ведомстве.
Пограничники заявили, что сразу же обнаружили нарушение.
Автопробег в поддержку открытия границы с Россией в Финляндии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией
2 августа, 20:26
 
ПроисшествияРоссияФинский заливФинляндия
 
 
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