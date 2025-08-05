https://ria.ru/20250805/kater-2033420995.html
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:11:00+03:00
2025-08-05T11:11:00+03:00
2025-08-05T11:23:00+03:00
происшествия
россия
финский залив
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003250982_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_ac44a89f68c8621232e2a09a0ff9ed2b.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики. "Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", — говорится в релизе. Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в ведомстве.Пограничники заявили, что сразу же обнаружили нарушение.
https://ria.ru/20250802/finljandija-2033027360.html
россия
финский залив
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003250982_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_6bcf479684abb93bc2f7a768db1d4430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, финский залив, финляндия
Происшествия, Россия, Финский залив, Финляндия
Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
Прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией в Финском заливе