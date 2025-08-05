https://ria.ru/20250805/kater-2033420995.html

Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025

Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:11:00+03:00

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происшествия

россия

финский залив

финляндия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики. "Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", — говорится в релизе. Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в ведомстве.Пограничники заявили, что сразу же обнаружили нарушение.

https://ria.ru/20250802/finljandija-2033027360.html

россия

финский залив

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, финский залив, финляндия