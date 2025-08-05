https://ria.ru/20250805/kandidat-2033380797.html

Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку

Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку - РИА Новости, 05.08.2025

Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку

Кандидат в губернаторы штата Огайо Вивек Рамасвами осудил драку в городе Цинциннати этого штата, в ходе которой избили россиянку. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:41:00+03:00

2025-08-05T04:41:00+03:00

2025-08-05T04:41:00+03:00

в мире

огайо

цинциннати

вивек рамасвами

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893851318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0842f735acd6c4c57a12b942d562360b.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидат в губернаторы штата Огайо Вивек Рамасвами осудил драку в городе Цинциннати этого штата, в ходе которой избили россиянку. Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание. Сенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее. "Дело в том, что (Холли - ред.) и такие жертвы, как она, хотят, чтобы подобные насильственные преступления не распространялись, чтобы мы могли использовать трагедию... чтобы иметь возможность принять меры, которые действительно остановят эту безрассудную преступность в наших городах... Печально видеть, как по нашей стране распространяется культура, направленная против правоохранительных органов, против верховенства права", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что поддерживал связь с пострадавшей после того, как впервые связался с ней, чтобы узнать о ее самочувствии.

https://ria.ru/20250129/draka-1996120207.html

огайо

цинциннати

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, огайо, цинциннати, вивек рамасвами