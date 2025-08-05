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Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку - РИА Новости, 05.08.2025
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04:41 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kandidat-2033380797.html
Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку
Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку - РИА Новости, 05.08.2025
Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку
Кандидат в губернаторы штата Огайо Вивек Рамасвами осудил драку в городе Цинциннати этого штата, в ходе которой избили россиянку. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:41:00+03:00
2025-08-05T04:41:00+03:00
в мире
огайо
цинциннати
вивек рамасвами
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидат в губернаторы штата Огайо Вивек Рамасвами осудил драку в городе Цинциннати этого штата, в ходе которой избили россиянку. Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание. Сенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее. "Дело в том, что (Холли - ред.) и такие жертвы, как она, хотят, чтобы подобные насильственные преступления не распространялись, чтобы мы могли использовать трагедию... чтобы иметь возможность принять меры, которые действительно остановят эту безрассудную преступность в наших городах... Печально видеть, как по нашей стране распространяется культура, направленная против правоохранительных органов, против верховенства права", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что поддерживал связь с пострадавшей после того, как впервые связался с ней, чтобы узнать о ее самочувствии.
https://ria.ru/20250129/draka-1996120207.html
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в мире, огайо, цинциннати, вивек рамасвами
В мире, Огайо, Цинциннати, Вивек Рамасвами
Кандидат в губернаторы Огайо осудил драку, в которой избили россиянку

Вивек Рамасвами осудил драку в Цинциннати, в которой избили россиянку

© AP Photo / Charlie NeibergallВивек Рамасвами
Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Charlie Neibergall
Вивек Рамасвами. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидат в губернаторы штата Огайо Вивек Рамасвами осудил драку в городе Цинциннати этого штата, в ходе которой избили россиянку.
Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание. Сенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее.
"Дело в том, что (Холли - ред.) и такие жертвы, как она, хотят, чтобы подобные насильственные преступления не распространялись, чтобы мы могли использовать трагедию... чтобы иметь возможность принять меры, которые действительно остановят эту безрассудную преступность в наших городах... Печально видеть, как по нашей стране распространяется культура, направленная против правоохранительных органов, против верховенства права", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что поддерживал связь с пострадавшей после того, как впервые связался с ней, чтобы узнать о ее самочувствии.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 15:14
 
В миреОгайоЦинциннатиВивек Рамасвами
 
 
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