Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина
В Смоленске приняли решение присвоить межвузовскому кампусу имя Юрия Гагарина
Советский космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Межвузовскому кампусу в Смоленске будет присвоено имя Юрия Гагарина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
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"Межвузовский кампус в Смоленске станет местом притяжения для талантливых молодых людей, где они смогут не только раскрыть свой потенциал, но и реализовать его на смоленской земле. Приняли решение присвоить кампусу имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперед, прогресс и созидание", - написал Анохин.
Работа по строительству кампуса на территории СмолГУ ведется по поручению президента России Владимира Путина.
"В центре Смоленска построим университетский городок, в котором ребята будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные проекты. У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса — компетенции и опыт передовых организаций региона", - пояснил губернатор.
Сегодня в Смоленске обучаются студенты из разных уголков России и других стран, много студентов приезжает из Белоруссии. Кампус "Гагарин" откроет новые возможности для подготовки и привлечения профессионалов в регион.