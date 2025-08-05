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Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина - РИА Новости, 05.08.2025
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Смоленская область
 
22:02 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kampus-2033575628.html
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина - РИА Новости, 05.08.2025
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске будет присвоено имя Юрия Гагарина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 05.08.2025
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смоленская область
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владимир путин
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смоленская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Межвузовскому кампусу в Смоленске будет присвоено имя Юрия Гагарина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Межвузовский кампус в Смоленске станет местом притяжения для талантливых молодых людей, где они смогут не только раскрыть свой потенциал, но и реализовать его на смоленской земле. Приняли решение присвоить кампусу имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперед, прогресс и созидание", - написал Анохин. Работа по строительству кампуса на территории СмолГУ ведется по поручению президента России Владимира Путина. "В центре Смоленска построим университетский городок, в котором ребята будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные проекты. У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса — компетенции и опыт передовых организаций региона", - пояснил губернатор. Сегодня в Смоленске обучаются студенты из разных уголков России и других стран, много студентов приезжает из Белоруссии. Кампус "Гагарин" откроет новые возможности для подготовки и привлечения профессионалов в регион.
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смоленск, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Юрий Гагарин (космонавт), Владимир Путин, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина

В Смоленске приняли решение присвоить межвузовскому кампусу имя Юрия Гагарина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский космонавт Юрий Гагарин
Советский космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Межвузовскому кампусу в Смоленске будет присвоено имя Юрия Гагарина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«
"Межвузовский кампус в Смоленске станет местом притяжения для талантливых молодых людей, где они смогут не только раскрыть свой потенциал, но и реализовать его на смоленской земле. Приняли решение присвоить кампусу имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперед, прогресс и созидание", - написал Анохин.
Работа по строительству кампуса на территории СмолГУ ведется по поручению президента России Владимира Путина.
"В центре Смоленска построим университетский городок, в котором ребята будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные проекты. У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса — компетенции и опыт передовых организаций региона", - пояснил губернатор.
Сегодня в Смоленске обучаются студенты из разных уголков России и других стран, много студентов приезжает из Белоруссии. Кампус "Гагарин" откроет новые возможности для подготовки и привлечения профессионалов в регион.
 
Смоленская областьСмоленскЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинРоссияСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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