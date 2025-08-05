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Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина

Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина - РИА Новости, 05.08.2025

Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя Юрия Гагарина

Межвузовскому кампусу в Смоленске будет присвоено имя Юрия Гагарина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 05.08.2025

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смоленская область

смоленск

юрий гагарин (космонавт)

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россия

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Межвузовскому кампусу в Смоленске будет присвоено имя Юрия Гагарина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Межвузовский кампус в Смоленске станет местом притяжения для талантливых молодых людей, где они смогут не только раскрыть свой потенциал, но и реализовать его на смоленской земле. Приняли решение присвоить кампусу имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперед, прогресс и созидание", - написал Анохин. Работа по строительству кампуса на территории СмолГУ ведется по поручению президента России Владимира Путина. "В центре Смоленска построим университетский городок, в котором ребята будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные проекты. У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса — компетенции и опыт передовых организаций региона", - пояснил губернатор. Сегодня в Смоленске обучаются студенты из разных уголков России и других стран, много студентов приезжает из Белоруссии. Кампус "Гагарин" откроет новые возможности для подготовки и привлечения профессионалов в регион.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленск, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, россия, смоленская область, василий анохин