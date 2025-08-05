https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033377800.html

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров - РИА Новости, 05.08.2025

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

Пепловый выброс из вулкана Крашенинникова на высоту до 6 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T03:12:00+03:00

2025-08-05T03:12:00+03:00

2025-08-05T11:23:00+03:00

происшествия

камчатка

северо-курильск

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пепловый выброс из вулкана Крашенинникова на высоту до 6 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУМЧС по региону. "Пепловый выброс произошел из вулкана Крашенинникова 5 августа на высоту до 6000 метров. Высота самого вулкана - 1856 метров. Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС подчеркнули, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. "Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", - добавили в ведомстве. Кроме того, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250805/zemletryasenie-2033372752.html

https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033374519.html

камчатка

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происшествия, камчатка, северо-курильск