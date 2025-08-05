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Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров - РИА Новости, 05.08.2025
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03:12 05.08.2025 (обновлено: 11:23 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033377800.html
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров - РИА Новости, 05.08.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров
Пепловый выброс из вулкана Крашенинникова на высоту до 6 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:12:00+03:00
2025-08-05T11:23:00+03:00
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камчатка
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пепловый выброс из вулкана Крашенинникова на высоту до 6 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУМЧС по региону. "Пепловый выброс произошел из вулкана Крашенинникова 5 августа на высоту до 6000 метров. Высота самого вулкана - 1856 метров. Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС подчеркнули, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. "Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", - добавили в ведомстве. Кроме того, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250805/zemletryasenie-2033372752.html
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происшествия, камчатка, северо-курильск
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

МЧС: вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. 4 августа 2025
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. 4 августа 2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пепловый выброс из вулкана Крашенинникова на высоту до 6 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУМЧС по региону.
"Пепловый выброс произошел из вулкана Крашенинникова 5 августа на высоту до 6000 метров. Высота самого вулкана - 1856 метров. Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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В ГУМЧС подчеркнули, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.
"Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", - добавили в ведомстве.
Кроме того, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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