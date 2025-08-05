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На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской - РИА Новости, 05.08.2025
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02:15 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033375347.html
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской - РИА Новости, 05.08.2025
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской
Пепловый выброс из вулкана Ключевской на высоту до 7 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:15:00+03:00
2025-08-05T02:15:00+03:00
происшествия
камчатка
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пепловый выброс из вулкана Ключевской на высоту до 7 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону. "На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского. Пепловый выброс произошел 5 августа на высоту до 7000 метров. Высота самого вулкана - 4750 метров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС отметили, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. "Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", - добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033374519.html
камчатка
северо-курильск
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происшествия, камчатка, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до семи километров

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНВулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пепловый выброс из вулкана Ключевской на высоту до 7 километров зафиксирован на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону.
"На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского. Пепловый выброс произошел 5 августа на высоту до 7000 метров. Высота самого вулкана - 4750 метров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГУМЧС отметили, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.
"Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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ПроисшествияКамчаткаСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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