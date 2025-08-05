https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033563923.html

Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях

Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях - РИА Новости, 05.08.2025

Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:57:00+03:00

2025-08-05T19:57:00+03:00

2025-08-05T19:57:00+03:00

происшествия

россия

рамзан кадыров

адам делимханов

госдума рф

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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. "Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов сообщил, что аналогичная работа активно ведется за пределами региона, добавил глава республики.

https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033544811.html

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Заявление Рамзана Кадырова на совещании, где обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям" Об этом глава Чечни заявил на совещании, где обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе (на видео - кадры с мероприятия). 2025-08-05T19:57 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф