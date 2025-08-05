https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033563923.html
Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях
Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях - РИА Новости, 05.08.2025
Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:57:00+03:00
2025-08-05T19:57:00+03:00
2025-08-05T19:57:00+03:00
происшествия
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. "Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов сообщил, что аналогичная работа активно ведется за пределами региона, добавил глава республики.
https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033544811.html
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Заявление Рамзана Кадырова на совещании, где обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги".
Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям"
Об этом глава Чечни заявил на совещании, где обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе (на видео - кадры с мероприятия).
2025-08-05T19:57
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РИА Новости
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происшествия, россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Происшествия, Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
Кадыров поручил усилить борьбу с распространением клеветы в соцсетях
Кадыров поручил усилить работу по выявлению лиц, распространяющих дезинформацию