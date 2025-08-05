https://ria.ru/20250805/izrail-2033516033.html

ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле

ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле - РИА Новости, 05.08.2025

ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:43:00+03:00

2025-08-05T16:43:00+03:00

2025-08-05T16:43:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабинета министров, каким бы оно ни было, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. "Я требую, чтобы глава генштаба заявил, что он поддерживает и готов выполнить решения, приятые политическим руководством, даже если будет принято решение о захвате (сектора Газа - ред.) и полном разгроме (палестинского движения ХАМАС - ред.)", - написал политик в своем официальном аккаунте в социальной сети Х*. Бен-Гвир является одним из крайне правых министров израильского правительства. Политик известен жесткими взглядами в отношении палестинцев и палестинской автономии, также выступает за продолжение войны с палестинским движением ХАМАС до его полного разгрома, открыто высказывается против любых переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах. "После того как политическое руководство примет необходимые решения, военное руководство, как оно уже делало на всех фронтах войны, профессионально реализует эту политику. Моя обязанность как министра обороны, ответственного за ЦАХАЛ, - убедиться, что так и будет, и я это сделаю", - заявил Кац, чью речь приводит новостной портал Ynet. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести во вторник заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа. В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250803/gumpomosch-2033128936.html

https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

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в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году