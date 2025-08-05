Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/izrail-2033516033.html
ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле
ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле - РИА Новости, 05.08.2025
ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:43:00+03:00
2025-08-05T16:43:00+03:00
в мире
израиль
исраэль кац
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабинета министров, каким бы оно ни было, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. "Я требую, чтобы глава генштаба заявил, что он поддерживает и готов выполнить решения, приятые политическим руководством, даже если будет принято решение о захвате (сектора Газа - ред.) и полном разгроме (палестинского движения ХАМАС - ред.)", - написал политик в своем официальном аккаунте в социальной сети Х*. Бен-Гвир является одним из крайне правых министров израильского правительства. Политик известен жесткими взглядами в отношении палестинцев и палестинской автономии, также выступает за продолжение войны с палестинским движением ХАМАС до его полного разгрома, открыто высказывается против любых переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах. "После того как политическое руководство примет необходимые решения, военное руководство, как оно уже делало на всех фронтах войны, профессионально реализует эту политику. Моя обязанность как министра обороны, ответственного за ЦАХАЛ, - убедиться, что так и будет, и я это сделаю", - заявил Кац, чью речь приводит новостной портал Ynet. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести во вторник заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа. В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250803/gumpomosch-2033128936.html
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ обязан следовать любому решению правительства, заявили в Израиле

Бен-Гвир: начальник генштаба ЦАХАЛ должен следовать любому решению правительства

© AP Photo / Mariam DaggaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабинета министров, каким бы оно ни было, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
"Я требую, чтобы глава генштаба заявил, что он поддерживает и готов выполнить решения, приятые политическим руководством, даже если будет принято решение о захвате (сектора Газа - ред.) и полном разгроме (палестинского движения ХАМАС - ред.)", - написал политик в своем официальном аккаунте в социальной сети Х*.
Сброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Газу по воздуху доставили 136 поддонов с гумпомощью, заявила ЦАХАЛ
3 августа, 19:20
Бен-Гвир является одним из крайне правых министров израильского правительства. Политик известен жесткими взглядами в отношении палестинцев и палестинской автономии, также выступает за продолжение войны с палестинским движением ХАМАС до его полного разгрома, открыто высказывается против любых переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах.
"После того как политическое руководство примет необходимые решения, военное руководство, как оно уже делало на всех фронтах войны, профессионально реализует эту политику. Моя обязанность как министра обороны, ответственного за ЦАХАЛ, - убедиться, что так и будет, и я это сделаю", - заявил Кац, чью речь приводит новостной портал Ynet.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести во вторник заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа.
В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист
4 августа, 00:18
 
В миреИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала