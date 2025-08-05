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Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты - РИА Новости, 05.08.2025
Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия Израиля заявила, что работает над перехватом ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги.
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в мире, йемен, израиль, ввс израиля
В мире, Йемен, Израиль, ВВС Израиля
Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили выпущенную из Йемена ракету