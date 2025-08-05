https://ria.ru/20250805/izrail-2033373333.html

Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты - РИА Новости, 05.08.2025

Армия Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия Израиля заявила, что работает над перехватом ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

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в мире, йемен, израиль, ввс израиля