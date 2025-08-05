https://ria.ru/20250805/izrail-2033372327.html

В Израиле сообщили о пуске ракеты из Йемена

В Израиле сообщили о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 05.08.2025

В Израиле сообщили о пуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:04:00+03:00

2025-08-05T01:04:00+03:00

2025-08-05T01:04:00+03:00

в мире

йемен

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025034162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ba813a6851cdfef07b05ac6d908a2a64.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - сообщает армия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250801/khusity-2032919284.html

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, израиль