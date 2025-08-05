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Эксперты рассказали, какие вклады чаще всего выбирают россияне - РИА Новости, 05.08.2025
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08:27 05.08.2025 (обновлено: 08:34 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/issledovanie-2033391788.html
Эксперты рассказали, какие вклады чаще всего выбирают россияне
Эксперты рассказали, какие вклады чаще всего выбирают россияне - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперты рассказали, какие вклады чаще всего выбирают россияне
Наибольший интерес у россиян вызывают краткосрочные вклады, что свидетельствует о желании сохранить гибкость в управлении личными финансами, говорится в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:27:00+03:00
2025-08-05T08:34:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наибольший интерес у россиян вызывают краткосрочные вклады, что свидетельствует о желании сохранить гибкость в управлении личными финансами, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "В июле 2025 года большинство россиян предпочли размещать средства на короткий срок, что отражает осторожный подход к финансовому планированию ввиду снижения ключевой ставки и, соответственно, депозитных ставок. Так, например, 35% пользователей интересовались вкладами сроком на три месяца, 30% — сроком на полгода, 21% — на год, и лишь 13% — на 1 месяц", - говорится в исследовании. В июне интерес к вкладам, по данным аналитиков, выглядел следующим образом: 36% пользователей предпочитали вклады сроком на три месяца, 30% - сроком на шесть месяцев, 20% - на 12 месяцев, 13% - на месяц. "Мы наблюдаем устойчивый тренд на выбор краткосрочных депозитов, что говорит о стремлении россиян сохранить финансовую маневренность в текущих экономических условиях", - прокомментировал руководитель продукта "Вклады в Сравни" Илья Васильков. "Трехмесячные вклады становятся оптимальным решением для тех, кто хочет защитить сбережения от инфляции, но при этом иметь возможность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры", - добавил он. Аналитики также рассказали, как изменятся ставки по депозитам после заседания Банка России в конце июля. "Краткосрочные вклады (до 1 года): доходность снизится до 14–16% годовых. Долгосрочные вклады (от 1 года): ставки скорректируются до 12–14% годовых", - говорится в материалах. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
https://ria.ru/20250805/eksperty-2033389834.html
https://ria.ru/20250804/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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россия, общество
Россия, Общество
Эксперты рассказали, какие вклады чаще всего выбирают россияне

Россияне больше всего интересуются краткосрочными вкладами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наибольший интерес у россиян вызывают краткосрочные вклады, что свидетельствует о желании сохранить гибкость в управлении личными финансами, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"В июле 2025 года большинство россиян предпочли размещать средства на короткий срок, что отражает осторожный подход к финансовому планированию ввиду снижения ключевой ставки и, соответственно, депозитных ставок. Так, например, 35% пользователей интересовались вкладами сроком на три месяца, 30% — сроком на полгода, 21% — на год, и лишь 13% — на 1 месяц", - говорится в исследовании.
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В июне интерес к вкладам, по данным аналитиков, выглядел следующим образом: 36% пользователей предпочитали вклады сроком на три месяца, 30% - сроком на шесть месяцев, 20% - на 12 месяцев, 13% - на месяц.
"Мы наблюдаем устойчивый тренд на выбор краткосрочных депозитов, что говорит о стремлении россиян сохранить финансовую маневренность в текущих экономических условиях", - прокомментировал руководитель продукта "Вклады в Сравни" Илья Васильков.
"Трехмесячные вклады становятся оптимальным решением для тех, кто хочет защитить сбережения от инфляции, но при этом иметь возможность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры", - добавил он.
Аналитики также рассказали, как изменятся ставки по депозитам после заседания Банка России в конце июля. "Краткосрочные вклады (до 1 года): доходность снизится до 14–16% годовых. Долгосрочные вклады (от 1 года): ставки скорректируются до 12–14% годовых", - говорится в материалах.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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