https://ria.ru/20250805/iran-2033392410.html

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.08.2025

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:32:00+03:00

2025-08-05T08:32:00+03:00

2025-08-05T08:32:00+03:00

в мире

иран

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел во вторник в 5.06 по времени UTC (8.06 мск) в 125 километрах к юго-востоку от города Бам с населением 99 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250805/zemletryasenie-2033388048.html

иран

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2025

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в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области