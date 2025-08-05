https://ria.ru/20250805/iran-2033392410.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.08.2025
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:32:00+03:00
2025-08-05T08:32:00+03:00
2025-08-05T08:32:00+03:00
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел во вторник в 5.06 по времени UTC (8.06 мск) в 125 километрах к юго-востоку от города Бам с населением 99 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250805/zemletryasenie-2033388048.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Иран, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Иране в 125 километрах от города Бам произошло землетрясение магнитудой 5,6