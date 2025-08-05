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СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев - РИА Новости, 05.08.2025
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01:44 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/iran-2033373920.html
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев
Британская газета Telegraph утверждает со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран попросил у движения "Талибан" список афганцев,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:44:00+03:00
2025-08-05T01:44:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
кабул (город)
ми-6
талибан
sas
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран попросил у движения "Талибан" список афганцев, сотрудничавших с Великобританией, утечка которого произошла в 2022 году, чтобы получить рычаг давления для ядерных переговоров с Западом. По данным издания, в приоритете у Тегерана сотрудники британской разведки МИ-6. Как пишет издание, в этом списке содержатся имена афганцев, запросивших убежище, в том числе военных, сотрудничавших с британской армией, разведкой и спецназом. Некоторые из них, как предполагается, бежали в Иран, указывает газета. "С иранской стороны прикладываются усилия для того, чтобы найти этот список. Обсуждается сотрудничество по этому вопросу между Тегераном и Кабулом, поскольку это может помочь обеим странам в переговорах с Западом", - приводит издание слова чиновника. Издание утверждает, что руководство талибов в Кандагаре приказало служащим в Кабуле задержать как можно больше людей из этого документа, чтобы использовать их в качестве рычага для дипломатического давления на Лондон. Газета добавляет, что за последние несколько дней по меньшей мере один афганец, имя которого, предположительно, фигурировало в списке, был депортирован из Ирана в Кабул. В июле газета Guardian со ссылкой на источники в британском минобороны сообщала, что данные более сотни британцев, включая сотрудников разведывательной службы МИ-6 и специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) содержались в утечке данных десятков тысяч афганцев, сотрудничавших с британской армией. В 2022 году в открытый доступ попали данные почти 19 тысяч афганцев, подавших заявки на участие в программе переселения лояльных Британии афганцев (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP). Ранее Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
https://ria.ru/20250801/iran-2032796091.html
https://ria.ru/20250731/ssha-2032483994.html
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тегеран (город)
кабул (город)
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в мире, иран, тегеран (город), кабул (город), ми-6, талибан, sas
В мире, Иран, Тегеран (город), Кабул (город), Ми-6, Талибан, SAS
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев

Telegraph: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран попросил у движения "Талибан" список афганцев, сотрудничавших с Великобританией, утечка которого произошла в 2022 году, чтобы получить рычаг давления для ядерных переговоров с Западом.
По данным издания, в приоритете у Тегерана сотрудники британской разведки МИ-6. Как пишет издание, в этом списке содержатся имена афганцев, запросивших убежище, в том числе военных, сотрудничавших с британской армией, разведкой и спецназом. Некоторые из них, как предполагается, бежали в Иран, указывает газета.
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"С иранской стороны прикладываются усилия для того, чтобы найти этот список. Обсуждается сотрудничество по этому вопросу между Тегераном и Кабулом, поскольку это может помочь обеим странам в переговорах с Западом", - приводит издание слова чиновника.
Издание утверждает, что руководство талибов в Кандагаре приказало служащим в Кабуле задержать как можно больше людей из этого документа, чтобы использовать их в качестве рычага для дипломатического давления на Лондон.
Газета добавляет, что за последние несколько дней по меньшей мере один афганец, имя которого, предположительно, фигурировало в списке, был депортирован из Ирана в Кабул.
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В июле газета Guardian со ссылкой на источники в британском минобороны сообщала, что данные более сотни британцев, включая сотрудников разведывательной службы МИ-6 и специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) содержались в утечке данных десятков тысяч афганцев, сотрудничавших с британской армией. В 2022 году в открытый доступ попали данные почти 19 тысяч афганцев, подавших заявки на участие в программе переселения лояльных Британии афганцев (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).
Ранее Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
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