https://ria.ru/20250805/iran-2033373920.html

СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев

СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев - РИА Новости, 05.08.2025

СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев

Британская газета Telegraph утверждает со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран попросил у движения "Талибан" список афганцев,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:44:00+03:00

2025-08-05T01:44:00+03:00

2025-08-05T01:44:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

кабул (город)

ми-6

талибан

sas

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран попросил у движения "Талибан" список афганцев, сотрудничавших с Великобританией, утечка которого произошла в 2022 году, чтобы получить рычаг давления для ядерных переговоров с Западом. По данным издания, в приоритете у Тегерана сотрудники британской разведки МИ-6. Как пишет издание, в этом списке содержатся имена афганцев, запросивших убежище, в том числе военных, сотрудничавших с британской армией, разведкой и спецназом. Некоторые из них, как предполагается, бежали в Иран, указывает газета. "С иранской стороны прикладываются усилия для того, чтобы найти этот список. Обсуждается сотрудничество по этому вопросу между Тегераном и Кабулом, поскольку это может помочь обеим странам в переговорах с Западом", - приводит издание слова чиновника. Издание утверждает, что руководство талибов в Кандагаре приказало служащим в Кабуле задержать как можно больше людей из этого документа, чтобы использовать их в качестве рычага для дипломатического давления на Лондон. Газета добавляет, что за последние несколько дней по меньшей мере один афганец, имя которого, предположительно, фигурировало в списке, был депортирован из Ирана в Кабул. В июле газета Guardian со ссылкой на источники в британском минобороны сообщала, что данные более сотни британцев, включая сотрудников разведывательной службы МИ-6 и специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) содержались в утечке данных десятков тысяч афганцев, сотрудничавших с британской армией. В 2022 году в открытый доступ попали данные почти 19 тысяч афганцев, подавших заявки на участие в программе переселения лояльных Британии афганцев (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP). Ранее Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.

https://ria.ru/20250801/iran-2032796091.html

https://ria.ru/20250731/ssha-2032483994.html

https://ria.ru/20250725/iran-2031486135.html

иран

тегеран (город)

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), кабул (город), ми-6, талибан, sas