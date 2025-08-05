https://ria.ru/20250805/institut-2033469749.html
Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны
Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны - РИА Новости, 05.08.2025
Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны
Президент России Владимир Путин назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:15:00+03:00
2025-08-05T14:15:00+03:00
2025-08-05T16:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
игорь шувалов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны.Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова."ВЭБ у нас - крупнейший институт развития", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250703/ekonomika-2027005470.html
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экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Шувалов
Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны
Путин назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны