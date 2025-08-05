https://ria.ru/20250805/institut-2033469749.html

Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны

Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны - РИА Новости, 05.08.2025

Путин оценил роль ВЭБ.РФ в развитии страны

Президент России Владимир Путин назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:15:00+03:00

2025-08-05T14:15:00+03:00

2025-08-05T16:34:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

игорь шувалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны.Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова."ВЭБ у нас - крупнейший институт развития", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250703/ekonomika-2027005470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов