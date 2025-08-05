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Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2025
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17:36 05.08.2025 (обновлено: 18:43 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/indiya-2033536492.html
Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ
Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2025
Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ
Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл с визитом в Москву, пишет газета Times of India. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:36:00+03:00
2025-08-05T18:43:00+03:00
в мире
индия
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аджит довал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл с визитом в Москву, пишет газета Times of India. "Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства с Россией на фоне растущей глобальной напряженности. Индийские официальные лица заявили, &lt;...&gt; что предупреждения (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не повлияют на российско-индийские отношения", — говорится в материале. Ожидается, что в ходе визита Довал проведет важную встречу, направленную на укрепление двусторонних отношений. Она была запланировала, но недавнее обострение отношений между Нью-Дели и Вашингтоном привлекло к ней особое внимание, указывается в статье.По данным газеты Economic Times, в августе Россию также посетит глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.Трамп против ИндииВ минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью". Сегодня он заявил, что сделает это в течение суток.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
https://ria.ru/20250805/indiya-2033382675.html
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в мире, индия, москва, россия, аджит довал, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, Москва, Россия, Аджит Довал, Субраманиам Джайшанкар
Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ

Times of India: советник премьера Индии по нацбезопасности Довал прибыл в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСоветник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Довал
Советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Довал - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл с визитом в Москву, пишет газета Times of India.
"Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства с Россией на фоне растущей глобальной напряженности. Индийские официальные лица заявили, <...> что предупреждения (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не повлияют на российско-индийские отношения", — говорится в материале.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Вчера, 05:18
Ожидается, что в ходе визита Довал проведет важную встречу, направленную на укрепление двусторонних отношений. Она была запланировала, но недавнее обострение отношений между Нью-Дели и Вашингтоном привлекло к ней особое внимание, указывается в статье.
По данным газеты Economic Times, в августе Россию также посетит глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Кремле оценили ситуацию вокруг покупки Индией российской нефти
Вчера, 12:42

Трамп против Индии

В минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.
Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью". Сегодня он заявил, что сделает это в течение суток.

Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80 процентов потребляемой нефти на международных рынках. Как писало издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, в июне Индия нарастила закупки российской нефти до 11-месячного максимума. Это произошло после эскалации между Израилем и Ираном.

Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Тарифный грабеж и суверенитет
Вчера, 08:00
 
В миреИндияМоскваРоссияАджит ДовалСубраманиам Джайшанкар
 
 
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