https://ria.ru/20250805/indiya-2033536492.html

Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ

Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2025

Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ

Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл с визитом в Москву, пишет газета Times of India. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:36:00+03:00

2025-08-05T17:36:00+03:00

2025-08-05T18:43:00+03:00

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субраманиам джайшанкар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл с визитом в Москву, пишет газета Times of India. "Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства с Россией на фоне растущей глобальной напряженности. Индийские официальные лица заявили, <...> что предупреждения (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не повлияют на российско-индийские отношения", — говорится в материале. Ожидается, что в ходе визита Довал проведет важную встречу, направленную на укрепление двусторонних отношений. Она была запланировала, но недавнее обострение отношений между Нью-Дели и Вашингтоном привлекло к ней особое внимание, указывается в статье.По данным газеты Economic Times, в августе Россию также посетит глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.Трамп против ИндииВ минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью". Сегодня он заявил, что сделает это в течение суток.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.

https://ria.ru/20250805/indiya-2033382675.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, москва, россия, аджит довал, субраманиам джайшанкар