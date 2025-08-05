Советник премьера Индии прибыл в Москву, пишут СМИ
Times of India: советник премьера Индии по нацбезопасности Довал прибыл в Москву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСоветник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Довал
Советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл с визитом в Москву, пишет газета Times of India.
"Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства с Россией на фоне растущей глобальной напряженности. Индийские официальные лица заявили, <...> что предупреждения (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не повлияют на российско-индийские отношения", — говорится в материале.
Ожидается, что в ходе визита Довал проведет важную встречу, направленную на укрепление двусторонних отношений. Она была запланировала, но недавнее обострение отношений между Нью-Дели и Вашингтоном привлекло к ней особое внимание, указывается в статье.
По данным газеты Economic Times, в августе Россию также посетит глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Трамп против Индии
В минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.
Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью". Сегодня он заявил, что сделает это в течение суток.
Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80 процентов потребляемой нефти на международных рынках. Как писало издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, в июне Индия нарастила закупки российской нефти до 11-месячного максимума. Это произошло после эскалации между Израилем и Ираном.
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
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