https://ria.ru/20250805/indiya-2033382675.html

Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты

Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты - РИА Новости, 05.08.2025

Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты

Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:18:00+03:00

2025-08-05T05:18:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих заводов и привлекательнее по цене из-за пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения закупок Индией нефти из России чрезвычайно мала. "Россия занимает достаточно большой объем рынка импорта нефти в Индию. Доля России... составляет более 40% (порядка 2,2 миллиона баррелей в сутки). Вторая причина - состав нефти. Например, тяжелые и средние сорта нефти в США составляют порядка 10% от совокупного объема добычи (около 1,5 миллиона баррелей в сутки). Индийские НПЗ преимущественно ориентированы на Urals, которая является среднеплотной нефтью", - сказал он. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов отметил, что техническая возможность у Индии заместить российскую нефть все же есть - за счет саудовского сырья. А по словам старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина, Россия, в свою очередь, может найти и другие рынки сбыта в силу гибкости морских поставок. Но оба эксперта считают, что до этого не дойдет. Бахтин обратил внимание на то, что эффекты от перебоев в поставках российской нефти, которые занимают большую долю в индийском импорте, были бы существенны не только для двух стран, но и для всего мирового рынка нефти. "Мой базовый сценарий в том, что Индия не прекратит импорт, поскольку более низкие цены на российские сорта делают такую нефть очень экономически привлекательной для НПЗ", - заключил Бахтин. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Американский президент добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.

https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html

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экономика, россия, индия, сша, дональд трамп, бкс мир инвестиций, urals