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Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты - РИА Новости, 05.08.2025
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05:18 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/indiya-2033382675.html
Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты
Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты - РИА Новости, 05.08.2025
Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты
Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:18:00+03:00
2025-08-05T05:18:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих заводов и привлекательнее по цене из-за пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения закупок Индией нефти из России чрезвычайно мала. "Россия занимает достаточно большой объем рынка импорта нефти в Индию. Доля России... составляет более 40% (порядка 2,2 миллиона баррелей в сутки). Вторая причина - состав нефти. Например, тяжелые и средние сорта нефти в США составляют порядка 10% от совокупного объема добычи (около 1,5 миллиона баррелей в сутки). Индийские НПЗ преимущественно ориентированы на Urals, которая является среднеплотной нефтью", - сказал он. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов отметил, что техническая возможность у Индии заместить российскую нефть все же есть - за счет саудовского сырья. А по словам старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина, Россия, в свою очередь, может найти и другие рынки сбыта в силу гибкости морских поставок. Но оба эксперта считают, что до этого не дойдет. Бахтин обратил внимание на то, что эффекты от перебоев в поставках российской нефти, которые занимают большую долю в индийском импорте, были бы существенны не только для двух стран, но и для всего мирового рынка нефти. "Мой базовый сценарий в том, что Индия не прекратит импорт, поскольку более низкие цены на российские сорта делают такую нефть очень экономически привлекательной для НПЗ", - заключил Бахтин. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Американский президент добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html
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экономика, россия, индия, сша, дональд трамп, бкс мир инвестиций, urals
Экономика, Россия, Индия, США, Дональд Трамп, БКС Мир инвестиций, Urals
Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты

Аналитик Дудченко: Индия не откажется от российской нефти из-за пошлин Трампа

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих заводов и привлекательнее по цене из-за пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
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Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
Вчера, 20:30
По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения закупок Индией нефти из России чрезвычайно мала.
"Россия занимает достаточно большой объем рынка импорта нефти в Индию. Доля России... составляет более 40% (порядка 2,2 миллиона баррелей в сутки). Вторая причина - состав нефти. Например, тяжелые и средние сорта нефти в США составляют порядка 10% от совокупного объема добычи (около 1,5 миллиона баррелей в сутки). Индийские НПЗ преимущественно ориентированы на Urals, которая является среднеплотной нефтью", - сказал он.
Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов отметил, что техническая возможность у Индии заместить российскую нефть все же есть - за счет саудовского сырья. А по словам старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина, Россия, в свою очередь, может найти и другие рынки сбыта в силу гибкости морских поставок. Но оба эксперта считают, что до этого не дойдет.
Бахтин обратил внимание на то, что эффекты от перебоев в поставках российской нефти, которые занимают большую долю в индийском импорте, были бы существенны не только для двух стран, но и для всего мирового рынка нефти. "Мой базовый сценарий в том, что Индия не прекратит импорт, поскольку более низкие цены на российские сорта делают такую нефть очень экономически привлекательной для НПЗ", - заключил Бахтин.
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Американский президент добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
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ЭкономикаРоссияИндияСШАДональд ТрампБКС Мир инвестицийUrals
 
 
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