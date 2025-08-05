https://ria.ru/20250805/gutsul-2033575258.html
В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации
В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации - РИА Новости, 05.08.2025
В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации
Глава Гагаузии Евгения Гуцул сохраняет право исполнять свои обязанности до окончательного решения апелляционной палаты, заявил депутат народного собрания... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:59:00+03:00
2025-08-05T21:59:00+03:00
2025-08-05T22:29:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
александр тарнавский
майя санду
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сохраняет право исполнять свои обязанности до окончательного решения апелляционной палаты, заявил депутат народного собрания автономии Александр Тарнавский."В соответствии с законом каждый гражданин, включая главу Гагаузии, имеет право на кассацию. Пока не будет окончательного решения апелляционной палаты, она исполняет обязанности главы Гагаузии, и нельзя проводить досрочные выборы. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии", — подчеркнул депутат.По словам Тарнавского, обязанности главы автономии временно исполняет первый заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии, поскольку мандат башкана формально продолжает действовать, несмотря на решение суда первой инстанции. Депутат добавил, что в случае, если приговор Гуцул останется в силе после рассмотрения во всех инстанциях, народное собрание будет обязано организовать досрочные выборы нового главы в течение 90 дней. Во вторник адвокат Гуцул Наталья Байрам в комментарии РИА Новости отметила, что команда защиты тщательно изучает полный текст судебного решения для подготовки обоснованной апелляции. Приговор составляет 482 страницы, что требует детального анализа всех материалов дела. По ее словам, жалоба в вышестоящую инстанцию подадут в течение 15 дней. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033538957.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Споры с полицией у здания суда Кишинева
Споры с полицией у здания суда Кишинева
2025-08-05T21:59
true
PT2M04S
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
2025-08-05T21:59
true
PT0M12S
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда
Глава Гагаузии прибыла к зданию суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по ее делу.
Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения.
2025-08-05T21:59
true
PT0M10S
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T21:59
true
PT0M27S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
Депутат блока "Победа" Василий Боля о суде над Евгенией Гуцул
Судили не Евгению Гуцул и не башкана Гагаузии, а весь народ Молдовы — депутат блока "Победа" Василий Боля.
По его мнению, все происходящее — это следствие агонии действующего режима Майи Санду.
2025-08-05T21:59
true
PT1M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, александр тарнавский, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Александр Тарнавский, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации
Тарнавский: глава Гагаузии Гуцул имеет право исполнять обязанности до кассации