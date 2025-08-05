https://ria.ru/20250805/gutsul-2033575258.html

В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации

В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации - РИА Новости, 05.08.2025

В Гагаузии заявили о праве Гуцул исполнять обязанности до кассации

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сохраняет право исполнять свои обязанности до окончательного решения апелляционной палаты, заявил депутат народного собрания... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:59:00+03:00

2025-08-05T21:59:00+03:00

2025-08-05T22:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сохраняет право исполнять свои обязанности до окончательного решения апелляционной палаты, заявил депутат народного собрания автономии Александр Тарнавский."В соответствии с законом каждый гражданин, включая главу Гагаузии, имеет право на кассацию. Пока не будет окончательного решения апелляционной палаты, она исполняет обязанности главы Гагаузии, и нельзя проводить досрочные выборы. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии", — подчеркнул депутат.По словам Тарнавского, обязанности главы автономии временно исполняет первый заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии, поскольку мандат башкана формально продолжает действовать, несмотря на решение суда первой инстанции. Депутат добавил, что в случае, если приговор Гуцул останется в силе после рассмотрения во всех инстанциях, народное собрание будет обязано организовать досрочные выборы нового главы в течение 90 дней. Во вторник адвокат Гуцул Наталья Байрам в комментарии РИА Новости отметила, что команда защиты тщательно изучает полный текст судебного решения для подготовки обоснованной апелляции. Приговор составляет 482 страницы, что требует детального анализа всех материалов дела. По ее словам, жалоба в вышестоящую инстанцию подадут в течение 15 дней. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

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Депутат блока "Победа" Василий Боля о суде над Евгенией Гуцул Судили не Евгению Гуцул и не башкана Гагаузии, а весь народ Молдовы — депутат блока "Победа" Василий Боля. По его мнению, все происходящее — это следствие агонии действующего режима Майи Санду. 2025-08-05T21:59 true PT1M58S

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Наталья Макарова

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