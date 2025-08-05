https://ria.ru/20250805/gutsul-2033538957.html

МИД России призвал международные структуры дать оценку приговору Гуцул

МИД России призвал международные структуры дать оценку приговору Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

МИД России призвал международные структуры дать оценку приговору Гуцул

Международные структуры должны дать объективную оценку приговору главе Гагаузии Евгении Гуцул, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:52:00+03:00

2025-08-05T17:52:00+03:00

2025-08-05T18:32:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международные структуры должны дать объективную оценку приговору главе Гагаузии Евгении Гуцул, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Нарушение прав человека, пренебрежение принципом верховенства закона и отказ от политического плюрализма — вот основные черты полицейского государства, в которое превратилась Молдавия при нынешнем режиме. Уголовное преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало "визитной карточкой" молдавских властей. Международные правозащитные структуры не могут игнорировать очередной факт беспредела кишиневского режима и обязаны дать ему объективному оценку", — отметила она. По словам Захаровой, по мере приближения парламентских выборов Кишинев активизирует борьбу с оппозиционными политиками, выступающими за сбалансированный политический курс и диалог с Россией. "В Молдавии и Гагаузии данный резонансный приговор уже назвали "актом мести", "публичной политической расправой" и "сфабрикованным делом", не содержащим каких-либо внятных доказательств. Он стал кульминацией репрессий кишиневского режима против всей Гагаузской автономии. Ее главу, Евгению Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав республиканского правительства вопреки требованиям законодательства. В апреле Гагаузия решением Конституционного суда Молдавии была лишена права назначать прокурора автономии", — указала она.Дипломат напомнила, что это противоречит закону республики "Об особом правовом статусе Гагаузии", потому что направлено на ограничение ее автономии. "Они показывают, как кишиневский режим на самом деле подходит к решению национальных и территориальных проблем. Напомним, что помимо гагаузов в Молдавии компактно проживает болгарское меньшинство, остается неурегулированным конфликт с Приднестровьем", — заключила Захарова.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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