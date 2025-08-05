Адвокат назвала приговор Гуцул публичной казнью
Адвокат Байрам назвала приговор Гуцул настоящей публичной казнью
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала приговор своей подзащитной "настоящей публичной казнью" без всякого правосудия.
"Это не приговор, настоящая публичная казнь. Нет никакого правосудия", - заявила Байрам РИА Новости.
По ее словам, после отправки в место лишения свободы Гуцул будет находиться в кишиневском СИЗО №13 - бывшей кишиневской тюрьме, построенной в 1856 году, где отбывал наказание революционер Григорий Котовский.
Защита планирует обжаловать решение суда, несмотря на объемный текст приговора в 482 страницы, отметила Байрам.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.