https://ria.ru/20250805/gutsul-2033528613.html

Адвокат назвала приговор Гуцул публичной казнью

Адвокат назвала приговор Гуцул публичной казнью - РИА Новости, 05.08.2025

Адвокат назвала приговор Гуцул публичной казнью

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала приговор своей подзащитной "настоящей публичной казнью" без всякого правосудия. РИА Новости, 05.08.2025

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала приговор своей подзащитной "настоящей публичной казнью" без всякого правосудия. "Это не приговор, настоящая публичная казнь. Нет никакого правосудия", - заявила Байрам РИА Новости. По ее словам, после отправки в место лишения свободы Гуцул будет находиться в кишиневском СИЗО №13 - бывшей кишиневской тюрьме, построенной в 1856 году, где отбывал наказание революционер Григорий Котовский. Защита планирует обжаловать решение суда, несмотря на объемный текст приговора в 482 страницы, отметила Байрам. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033491195.html

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T17:05 true PT0M27S

Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T17:05 true PT0M05S

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