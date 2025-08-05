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Статья обвинения Гуцул не подразумевала даже штраф, заявил ее советник

Статья обвинения Гуцул не подразумевала даже штраф, заявил ее советник - РИА Новости, 05.08.2025

Статья обвинения Гуцул не подразумевала даже штраф, заявил ее советник

Инкриминируемые главе Гагаузии Евгении Гуцул правонарушения не подразумевали даже административный штраф, заявил РИА Новости советник Гуцул, общественный... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:28:00+03:00

2025-08-05T16:28:00+03:00

2025-08-05T18:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Инкриминируемые главе Гагаузии Евгении Гуцул правонарушения не подразумевали даже административный штраф, заявил РИА Новости советник Гуцул, общественный деятель Михаил Влах. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "То, что инкриминировали башкану (главе Гагаузии – ред.), даже не тянуло на административный штраф. Они взяли это дело из-под полки. Они сначала попросили мандат башкана (главы ргшиона- ред.) , чтобы она от него отказалась. Но она не согласилась. Вот такая у нас сегодня юстиция", - сказал Влах. Он отметил, что правящей режим Молдавии испытывает страх перед оппозицией и народом. "Народ его не поддерживает. Этот страх, который они пускают через арест башкана, сейчас через осуждение башкана, через реальный приговор, это агония. Это когда организм в предсмертном состоянии. Президентура, правительство и парламент, большинство сегодняшнее, которое руководит Молдовой, у них агония", - подчеркнул Влах. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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