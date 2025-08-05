https://ria.ru/20250805/gutsul-2033491195.html

Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску

Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:30:00+03:00

2025-08-05T15:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки.Слова руководителя региона передал депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску после посещения Гуцул в СИЗО.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда она была этапирована, на встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова."Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. Передайте, пожалуйста, на местах: и в Вулканешнах, и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - по всей Гагаузии, она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии", - сказал Фотеску после посещения Гуцул.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html

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Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T15:30 true PT0M05S

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Наталья Макарова

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