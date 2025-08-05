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Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску - РИА Новости, 05.08.2025
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15:30 05.08.2025 (обновлено: 18:28 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033491195.html
Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску
Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску
Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:30:00+03:00
2025-08-05T18:28:00+03:00
гагаузия
евгения гуцул
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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки.Слова руководителя региона передал депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску после посещения Гуцул в СИЗО.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда она была этапирована, на встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова."Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. Передайте, пожалуйста, на местах: и в Вулканешнах, и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - по всей Гагаузии, она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии", - сказал Фотеску после посещения Гуцул.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html
гагаузия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, в мире, московский комсомолец, майя санду, кишинев
Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии, В мире, Московский комсомолец, Майя Санду, Кишинев
Гуцул призвала земляков не опускать руки, заявил депутат Фотеску

Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена, она призвала земляков не опускать руки

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила жителям автономии, что не сломлена и будет бороться, призвав не опускать руки.
Слова руководителя региона передал депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску после посещения Гуцул в СИЗО.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда она была этапирована, на встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова.
"Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. Передайте, пожалуйста, на местах: и в Вулканешнах, и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - по всей Гагаузии, она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии", - сказал Фотеску после посещения Гуцул.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Вчера, 12:20
 
ГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавияПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииВ миреМосковский комсомолецМайя СандуКишинев
 
 
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